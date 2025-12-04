Logo
Сутра облачно уз кишу, у вишим предјелима снијег

Извор:

СРНА

04.12.2025

13:51

Сутра облачно уз кишу, у вишим предјелима снијег
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити облачно вријеме са повременом кишом која ће у вишим предјелима прелазити у сусњежицу и снијег.

Послије подне ће доћи до новог наоблачења са падавинама које ће се са истока током вечери ширити ка западу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена, на ударе појачана бура.

Јутарња температура ваздуха биће од два до пет, на југу до осам, у вишим предјелима од нула степени, а дневна од шест до 10, на југу до 15, у вишим предјелима од четири степена Целзијусова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је у Српској и ФБиХ облачно вријеме са кишом, а на планинама је падао и снијег.

Најновија вијест

Друштво

Преминуо начелник Вареша Здравко Марошевић

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус један, Кнежево нула, Мркоњић Град и Чемерно два, Калиновик и Соколац три, Бањалука, Нови Град, Приједор, Рибник, Србац, Сребреница, Хан Пијесак и Сарајево четири, Бијељина, Зворник и Фоча пет, Вишеград, Гацко и Рудо шест, Билећа и Мостар 10 и Требиње 11 степени Целзијусових.

