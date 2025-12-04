Отварање ГП Градишка под знаком питања: Зијад Крњић опет био против измјене Правилника УИО

04.12.2025
13:45
Коментари:1
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање (УИО) данас опет није донио одлуку о измјени Правилника о унутрашњој организацији УИО чиме нису створени услови да се изврши распоређивање цариника на нови гранични прелаз Градишка који треба бити свечано отворен 11. децембра, сазнаје Кликс.
Зијад Крњић као члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ из реда експерата којег именује Влада ФБиХ на сједници УО УИО која је одржана прије два дана је гласао против формалних измјена Правилника о унутрашњој организацији УИО, које би омогућиле прерасподјелу постојећих радника Управе да би са радом почео новоизграђени прелаз.
На данашњој, поново електронској сједници, Крњић је поновио свој став.
Пуних шест година прошло је откако је почела изградња моста на Сави. Претходила је томе деценија преговора. И таман кад су сви помислили да ће мост добити своју функцију, јер без граничног прелаза је нема, у питање је доведено отварање овог прелаза. И то непуних десет дана пред свечану церемонију пресијецања црвене врпце.
- Дошли смо до одређене формалне тачке која подразумијева само формалну измјену како би се постојећи радници УИО могли премјестити на гранични прелаз који је изграђен, који је логистички и у функционалном смислу опремљен. Из неког разлога експертски члан који је именован од Владе ФБиХ, је гласао против једне такве формалне одлуке - рекао је раније предсједник Управног одбора УИО Срђан Амиџић.
Тако је неусвајање формалне измјене Правилника о унутрашњој организацији УИО постало и формална препрека отварању новоизграђеног прелаза, који ће, Амиџић подсјећа експерта из Федерације, користити и грађани Републике Српске и Федерације БиХ.
- Не могу да вјерујем да овакве ствари попримају политичку конотацију, јер се то односи на све људе у БиХ и да се та нормалност изгубила до те мјере да се и овакве ствари политизују - каже Амиџић.
Свечано отворење новог ГП Градишка на страни БиХ и ГП Горњи Варош на страни Хрватске заказано је за 11. децембар. Сада постоји опција да гранични пријелаз свечано буде отворен, али не и пуштен у промет за путнике.
БиХ
1 д0
БиХ
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Хроника
3 ч1
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч4
БиХ
4 ч3
БиХ
18 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
34
16
27
16
25
Тренутно на програму