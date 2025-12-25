Logo
Large banner

Лопов украо BMW у којем је било троје д‌јеце

Извор:

Агенције

25.12.2025

07:03

Коментари:

0
Лопов украо BMW у којем је било троје д‌јеце
Фото: Unsplash

Низоземска породица која се спремала за пут у Аустрију претрнула је од страха када је лопов украо њихов BMW у којем је било троје д‌јеце.

Отац је спаковао аутомобил за пут у Алпе са породицом и само се на кратко вратио у кућу, када је изненада чуо како његов BMW уз тутњаву креће.

За воланом - лопов, а на задњем сједишту - његово троје деце!

Све се догодило у Бреди у Низоземској у суботу у јутарњим сатима.

С. К. (33) је око 5.15 провјерио кровни кофер у којем су биле скије, детаљно је провјерио да ли су његова д‌јеца, стара 4, 6 и 10 година везана на задњем сједишту, а потом је са супругом кратко ушао да види да ли су све узели и да закључа врата. У сљедећем тренутку настао је хаос!

Полиција Аустрија

Свијет

Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

Док су окретали кључ у брави чули су снажан звук мотора њиховог аутомобила. Пар секунди касније BMW је нестао.

Како су показали снимци њихове надзорне камере, мушкарац са ранцем сјео је за волан и дао гас.

"Свијет ти се сруши под ногама. Довољно је страшно када ти украду аутомобил. Али када су ти троје д‌јеце на задњем сједишту…", рекао је С. К. за локалне медије, преноси Телеграф.

Он и његова супруга су потрчали, али су брзо схватили да пешке немају никакве шансе.

"Зато смо сели у други аутомобил и кренули у потјеру за BMW-om", рекао је С. К.

Лопов избацио д‌јецу из аутомобила

Након око 700 метара, лопов је, према наводима, зауставио возило, изашао и буквално избацио д‌јецу из аутомобила.

"Бацио је моју кћерку испред мог аутомобила како би блокирао пут", тврди С. К.

Док се његова престрављена супруга бринула о деци, мушкарац је сам великом брзином кренуо за украденим возилом, али га је након неколико километара изгубио из вида. Неколико сати касније, полиција је успела да лоцира BMW у Белгији и савлада лопова – 36-годишњака познатог полицији, без сталног пребивалишта.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Аутомобил слетио у провалију: У њему била цијела породица

У међувремену су С. К. и његова породица стигли у Аустрију. Отац каже да су малишани добро, али да је све оставило трага на њима.

"Д‌јеци се чини да им то више није тако страшно, али их то и даље заокупља", истиче С. К.

Подијели:

Тагови:

крађа аута

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

Свијет

Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

2 ч

0
Марија Шерифовић

Сцена

Марија Шерифовић отворила душу: "Свакој самохраној мајци треба да се додијели пехар"

10 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

До краја недјеље стиже финансијски пакао за 3 знака: Ко ће бити непријатно изненађен?

10 ч

0
Горан Селак министар правде Републике Српске

Република Српска

Селак: Одбрана изборне воље – Република Српска не прихвата наметање

10 ч

1

Више из рубрике

Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

Свијет

Држављанин БиХ изазвао тежак удес, шесторо повријеђених

2 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Преговори треба да се воде иза затворених врата

11 ч

0
Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

Свијет

Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

11 ч

0
Зграда балкони

Свијет

Станаре згрозио призор на балкону: Комшија суши месо преко окачених шипки

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

37

Хапшење по Централној потјерници у Бањалуци

09

33

Њемачки извоз на ивици понора

09

30

Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

09

25

Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога

09

21

Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner