Низоземска породица која се спремала за пут у Аустрију претрнула је од страха када је лопов украо њихов BMW у којем је било троје дјеце.
Отац је спаковао аутомобил за пут у Алпе са породицом и само се на кратко вратио у кућу, када је изненада чуо како његов BMW уз тутњаву креће.
За воланом - лопов, а на задњем сједишту - његово троје деце!
Све се догодило у Бреди у Низоземској у суботу у јутарњим сатима.
С. К. (33) је око 5.15 провјерио кровни кофер у којем су биле скије, детаљно је провјерио да ли су његова дјеца, стара 4, 6 и 10 година везана на задњем сједишту, а потом је са супругом кратко ушао да види да ли су све узели и да закључа врата. У сљедећем тренутку настао је хаос!
Док су окретали кључ у брави чули су снажан звук мотора њиховог аутомобила. Пар секунди касније BMW је нестао.
Како су показали снимци њихове надзорне камере, мушкарац са ранцем сјео је за волан и дао гас.
"Свијет ти се сруши под ногама. Довољно је страшно када ти украду аутомобил. Али када су ти троје дјеце на задњем сједишту…", рекао је С. К. за локалне медије, преноси Телеграф.
Он и његова супруга су потрчали, али су брзо схватили да пешке немају никакве шансе.
"Зато смо сели у други аутомобил и кренули у потјеру за BMW-om", рекао је С. К.
Након око 700 метара, лопов је, према наводима, зауставио возило, изашао и буквално избацио дјецу из аутомобила.
"Бацио је моју кћерку испред мог аутомобила како би блокирао пут", тврди С. К.
Док се његова престрављена супруга бринула о деци, мушкарац је сам великом брзином кренуо за украденим возилом, али га је након неколико километара изгубио из вида. Неколико сати касније, полиција је успела да лоцира BMW у Белгији и савлада лопова – 36-годишњака познатог полицији, без сталног пребивалишта.
У међувремену су С. К. и његова породица стигли у Аустрију. Отац каже да су малишани добро, али да је све оставило трага на њима.
"Дјеци се чини да им то више није тако страшно, али их то и даље заокупља", истиче С. К.
