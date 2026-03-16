Наслиједила богатство па тражила социјалну помоћ од државе

АТВ

16.03.2026

14:26

Случај из њемачке савезне земље Баден-Вуртемберга изазива запрепаштење: Жена и њена сестра наслиједиле су некретнине, вриједносне папире и другу имовину. Упркос томе, обратила се суду како би примила државну помоћ, пишу њемачки медији.

Социјални суд савезне земље Баден-Вуртемберг појаснио је: Свако ко има значајну уновчиву имовину не сматра се особом којој је потребна помоћ. Случај, који је забиљежен у Штутгарту 2025. године, сада је постао тема њемачких медија.

Тужитељ је рођена 1962. године и живјела је с кћерком у стамбеној згради која је изворно припадала њеним родитељима. Она и њена сестра наслиједиле су станове у згради тржишне вриједности од 627.000 евра, односно 340.000 евра, пишу њемачки медији. Такође је посједовала стан у власништву, који је продала са сестром за 225.000 евра, још један стан у власништву, рачуне вриједносних папира вриједне приближно 92.000 евра, те личне ствари попут слика, намјештаја, кованица и аутомобила.

Упркос томе, самозапослена инструкторка фитнеса поднијела је захтјев за накнаду. Центар за запошљавање одбио је њен захтјев јер су она и њена сестра биле насљеднице знатне имовине. Стога је жена покренула правни поступак.

Случај завршио на суду

Суд је утврдио да њена имовина, након под‌јеле насљедства са сестром, вриједи преко 642.000 евра! Судије су сматрале да је то превисоко да би се оправдала помоћ. Жена је, између осталог, тврдила да у почетку није имала слободан приступ имању и да некретнине захтијевају реновирање.

Међутим, неколико је чиниоца ишло против ње - укључујући чињеницу да је већ продала један од станова за 112.500 евра. То јој је осигурало лако доступну готовину.

Суд је утврдио да њена имовина, након под‌јеле насљедства са сестром, вриједи преко 642.000 евра! Центар за запошљавање понудио је жени зајам, али она је инсистирала на подршци.

Суд је објаснио: Ако се имовина може предвидљиво уновчити унутар периода исплате накнаде, опција је само зајам, а не подршка. Кључна тачка пресуде: Свако ко може брзо претворити имовину у готовину нема право на накнаду, преноси "Феникс-Магазин".

