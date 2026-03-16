Logo
Large banner

''Будимпешта и Братислава граде нафтовод до сљедеће године''

Извор:

СРНА

16.03.2026

14:23

Коментари:

0
''Будимпешта и Братислава граде нафтовод до сљедеће године''
Фото: Pixabay

Мађарска и Словачка изградиће нафтовод између рафинерија у двије земље до прве половине сљедеће године, капацитета 1,5 милиона тона бензина и дизел-горива, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Потписали смо веома важан споразум. Он се односи на изградњу новог нафтовода за дизел и бензин који ће Мађарска и Словачка изградити како би директно повезале рафинерије у обје земље", рекао је Сијарто након састанка Савјета ЕУ за спољне послове.

Еври

Свијет

Случај шокирао јавност: Наслиједила читаво богатство, па од државе тражила помоћ

Он је навео да ће нови нафтовод бити дуг 127 километара и моћи ће да транспортује милион и по тона нафтних деривата, дизела и бензина.

"Нафтовод ће бити завршен у првој половини наредне године и, повезујући рафинерије у Братислави и Сазхаломбати, учиниће Мађарску и Словачку много сигурнијим од уцјена - сличних тренутној уцјени из Кијева, са подршком Берлина и Брисела", додао је Сијарто.

Подијели:

Тагови :

Словачка

Мађарска

naftovod

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лијекови за мршављење повезани са већим ризиком од наглог губитка вида

Здравље

Лијекови за мршављење повезани са већим ризиком од наглог губитка вида

1 ч

0
Едита искрено о партнеру: Знали смо куда води наш однос, а жељели смо дијете

Сцена

Едита искрено о партнеру: Знали смо куда води наш однос, а жељели смо дијете

1 ч

0
Овај отпад вриједи више него злато

Занимљивости

Овај отпад вриједи више него злато

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Мјесечни хороскоп за април 2026. године: Шта чека ваш знак?

1 ч

0

Више из рубрике

Паре

Свијет

Случај шокирао јавност: Наслиједила читаво богатство, па од државе тражила помоћ

1 ч

0
Снажан олујни талас пореметио ваздушни саобраћај широм САД

Свијет

Снажан олујни талас пореметио ваздушни саобраћај широм САД

1 ч

0
Иран објавио услов за крај рата

Свијет

Иран објавио услов за крај рата

1 ч

0
Суд у Москви изрекао казну од 35 милиона рубаља друштвеној мрежи Телеграм

Свијет

Суд у Москви изрекао казну од 35 милиона рубаља друштвеној мрежи Телеграм

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

15

23

Каран: Минић ће поново бити премијер

15

19

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

15

18

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

15

17

Нова правила на пумпама, казне незамисливе за обичне смртнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner