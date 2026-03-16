''Будимпешта и Братислава граде нафтовод до сљедеће године''

16.03.2026
14:23
Мађарска и Словачка изградиће нафтовод између рафинерија у двије земље до прве половине сљедеће године, капацитета 1,5 милиона тона бензина и дизел-горива, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Потписали смо веома важан споразум. Он се односи на изградњу новог нафтовода за дизел и бензин који ће Мађарска и Словачка изградити како би директно повезале рафинерије у обје земље", рекао је Сијарто након састанка Савјета ЕУ за спољне послове.
Он је навео да ће нови нафтовод бити дуг 127 километара и моћи ће да транспортује милион и по тона нафтних деривата, дизела и бензина.
"Нафтовод ће бити завршен у првој половини наредне године и, повезујући рафинерије у Братислави и Сазхаломбати, учиниће Мађарску и Словачку много сигурнијим од уцјена - сличних тренутној уцјени из Кијева, са подршком Берлина и Брисела", додао је Сијарто.
