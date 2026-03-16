Биљке и воћке које најбоље успијевају када се посаде у марту

Март је мјесец прелаза – крај зиме и почетак прољећа. Земља се лагано загријава, дани постају дужи, а природа почиње да се буди из зимског сна. За баштоване и љубитеље врта, март је савршен тренутак за садњу многих врста цвијећа и воћака, јер биљке у овом периоду могу да се укоријене прије него што топлији дани потпуно стану на сцену.
Правилно вријеме садње осигурава снажан раст, боље укорјењивање и богатију бербу или цвјетање током прољећа и љета. У наставку слиједи детаљан преглед биљака које најбоље успијевају када се саде у марту, заједно са практичним савјетима за његу.
Луковице ових популарних прољећних цвјетница могу се посадити раније у марту, било директно у земљу или у саксије. Садња у марту омогућава да биљке развију корјенски систем и припреме се за касно прољећно цвјетање.
Савјети за садњу: Луковице треба садити на дубину од 10–15 цм, у растреситу и добро дренирању земљу.
Предности: Цвјетаће у јарким бојама, а зумбули ће додатно донијети пријатан мирис у башту или стан.
Невен је изузетно отпоран на ниже температуре, што га чини идеалним за мартовску садњу. Лако се сади директно у земљу, а брзо расте и цвјета.
Употреба: Невен је одличан за рубове гредица, балконе и прозорске кутије, где својим јарким бојама освјежава простор.
Савјети: Иако је отпоран, младе биљке треба заштитити од касних мразева.
Ове биљке захтјевају топлије услове, па се у марту препоручује њихова садња у затвореном простору или стакленику. Када прође опасност од мраза, пресађују се на отворено.
Савјети: Сијање у саксијама или кутијама омогућава контролу температуре и влажности, што поспјешује клијање и развој младица.
Виола и маћухица идеалне су за рану прољећну садњу јер подносе хладније температуре и цветају у периоду када друге биљке још нису у пуном развоју.
Употреба: Идеалне су за гредице, камењаре или декорацију прозорских кутија.
Савјети: Земља треба да буде растресита, а заливање умјерено – довољно да се одржава влажност.
Уколико луковице тулипана нису посадиле током јесени, март је посљедња прилика да се припреме за цвјетање. Саксијско гајење омогућава контролу температуре и оптималну припрему за прољећни период.
Савјети: Садњу обавити у дубље саксије и у плодно, дренирано тло како би луковице развиле снажан корјенски систем.
Март је идеалан период за садњу јагода, јер биљке добијају довољно времена да развију снажан корјенски систем и дају ране плодове током сезоне.
Употреба: Погодне су за садњу на отвореном, у гредице или у контејнерима.
Савјети: Прије садње, земљиште треба добро прекопати и обогатити компостом.
Младице малине и купине саде се у марту како би се укорјениле током прољећа. Добро укоријењене биљке боље подносе љетне температуре и дају обилну бербу.
Савјети: Садњу обавити у растресито тло богато органском материјом и са добрим дренажним слојем.
Боровнице захтијевају кисело тло (пХ 4,5–5,5) и довољно влаге. Садња у марту омогућава биљци да се укоријени и припреми за плодове у наредним сезонама.
Савjети: Прије садње обогатити земљу тресетом или компостом и обезбједити довољно простора за раст грма.
Садња почетком марта омогућава младим садницама да се укорijене прijе топлих дана, чиме се смањује стрес и повећава успjех садње.
Савjети: Бирајте здраву садницу са развијеним корjеном и садите је на добро дренираном земљишту. Након садње, неопходно је обилно заливање и евентуална заштита од вjетра.
Као и код јабука, рана садња помаже да се биљке боље прилагоде земљишту и убрза њихов развој.
Савјети: Садња у марту омогућава бољу припрему за цвјетање и плодоношење током прољећа и љета.
Заштита од мраза – Март је почетак прољећа, али хладни таласи и мразеви могу оштетити младе биљке. Користите агротекстил, фолије или стакленике за заштиту.
Припрема земљишта – Земља треба да буде растресита, богата хранљивим материјама и добро дренирана, нарочито за воћке које захтијевају дубље укорјењавање.
Залијевње – Залијевање треба бити умјерено – земља треба да буде влажна, али не натопљена. Претјерано залијевање може изазвати труљење коријена и развој гљивичних болести.
Праћење раста – Почетком прољећа биљке брзо расту, па редовно провјеравајте присуство штеточина и болести. Правовремена реакција омогућава здрав развој биљака.
Малчирање и прихрана – За цвијеће и воћке корисно је користити органски малч или прихрану компостом како би се земља додатно обогатила и задржала влага.
Кора банане је одличан природни начин да обогатите земљу прије садње јер садржи важне хранљиве материје као што су калијум, фосфор, калцијум и магнезијум, који помажу раст и цвјетање биљака, преноси Стил.
