Осјећате се исцрпљено? Ево шта треба да једете да побиједите прољећни умор

Аутор:АТВ
16.03.2026
11:04
Чињеница је да прољеће доноси лијепо вријеме, али и умор - иако сунце сија и буди се природа, често се осјећамо тромо, без енергије и исцрпљено. У борби против оваквог стања може да помогне избалансирана исхрана, према савјетима Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".
Послије хладне зиме, честог боравка у затвореним просторијама, све нас радује долазак прољећа за које можемо да кажемо да је период буђења природе. У многим културама прољеће симболизује нови почетак, раст и развој, обнову. Дужи, сунчани дани доносе нам боље расположење и повећану жељу за шетњом у природи - биљке расту брже него у другим годишњим добима усљед више сунчеве свјетлости и повећане влаге у земљишту, тако да нам се често чини како дрвеће озелени за само неколико дана.
Међутим, прољеће нам поред лијепих, сунчаних дана, зелене природе доноси и осјећај умора, недостатак енергије, слабију концентрацију и потребу за спавањем. Човјеку је потребно извјесно вријеме да се прилагоди на дуже дане и више сунчеве свјетлости и у овом периоду често себи постављамо питање како да побједимо прољећни умор.
Љекари Савјетовалишта за исхрану Института за јавно здравље Србије истичу да поред физичке активности, одмора у току дана, квалитетног сна, довољног уноса воде, разноврсна исхрана богата хранљивим материјама има важну улогу у спрјечавању појаве прољећног умора. Енергију, која је нашем телу потребна, добићемо из хране која је богата витаминима и дијетним влакнима.
Свијет
Ученичка шала завршила трагедијом - погинуо наставник
Риба, посебно скуша, лосос, затим јаја, орашасти плодови извор су витамина Д, воће и поврће као што су паприка, јагоде, трешње, вишње, лимун извор су витамина Ц. Да би апсорпција витамина Ц била боља, потребно је комбиновати ово воће са поврћем богатим гвожђем, па тако можемо да направимо салату са лимуном уз сочиво, салату од цвекле и паприке или салату од спанаћа са маслиновим уљем. Поред спанаћа и сочива ту су и пасуљ и леблебије као извори гвожђа. Осећај умора смањује и унос интегралних житарица, овса, комбинација протеина и влакана као што су јогурт и орашасти плодови. У борби са прољећним умором кључну улогу има хидратација.
Дан можемо да започнемо са интегралним тостом са авокадом и јајетом или чиа пудингом који можемо да припремимо у вечерњим часовима тако што бадемовом или обичном млијеку додамо чиа сјеменке, мало цимета и ујутру додамо орашасте плодове и бобичасто воће. Можемо да направимо и слани доручак са интегралном тортиљом, хумусом и паприком.
Грилована пилетина, печени батат, мијешана салата или печени лосос, киноа, броколи и салата могу да чине ручак који нам даје енергију. Вечера треба да буде лагана али хранљива па њу може да чини нпр. омлет са спанаћем и интегрални тост. У току дана не смијемо заборавити на ужине које треба да буду богате витаминима, посебно витамином Ц како би се смањио осјећај умора и побољшала концентрација. Поред јагода или малина са грчким јогуртом, ужину могу да чине и хумус са шаргарепом или краставцем.
Са оваквом дневном рутином у погледу исхране, са већ поменутом физичком активношћу, хидратацијом и довољно сна, можемо умањити осећај умора који је карактеристичан за ово годишње доба, пише на сајту Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", преноси РТ Балкан.
