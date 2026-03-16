Очистите пеглу помоћу средства које сигурно имате у кући

16.03.2026

13:04

Очистите пеглу помоћу средства које сигурно имате у кући

Пегла често поправља оно што машина за прање и сушење веша не успије — упорне наборе. Међутим, ако је сама пегла прљава или загорјела, може направити више штете него користи. Мрље на површини, запушене рупице за пару или наталожене нечистоће лако могу уништити тканину коју пеглате. Зато је одржавање пегле једнако важно као и брига о самој одјећи.

Паста за зубе као једноставно рјешење

Добра вијест је да већ имате моћно средство за чишћење пегле у купатилу. Обична бијела паста за зубе, односно каладонт, може ефикасно да уклони наслаге и трагове паљевине са плоче пегле. Када је површина потпуно чиста, пегла ће много боље клизити и ефикасније исправљати наборе.

Безбједност на првом мјесту

Прије него што почнете са чишћењем, важно је да се пегла у потпуности охлади и да није прикључена у струју. Као и са сваким електричним апаратом, потребно је опрезно руковање како бисте избјегли било какву штету.

Стручњаци наглашавају: "Увијек користите дестиловану воду за чишћење пегле. Вода из чесме може садржати минерале који зачепљују отворе и праве додатну штету".

Шта вам је потребно?

-Бијела паста за зубе

-Микрофибер крпа

-Стари комад тканине

Поступак чишћења пегле пастом за зубе

Користите искључиво бијелу пасту без обојених додатака. Нанестите је на хладну плочу пегле прстом или уз помоћ старе, чисте четкице за зубе. Лагано утрљајте, а затим обришите микрофибер крпом. Ако примјетите да и даље има трагова, поновите поступак, преносе Новости Магазин.

Када завршите, напуните резервоар водом и укључите пеглу на парни режим. Поставите је на стару тканину око пет минута, а потом пређите неколико пута преко ње како би се уклонили евентуални остаци пасте.

