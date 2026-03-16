Јоџир се огласио у јеку скандала: Објавио породичну фотографију и послао јасну поруку

АТВ

16.03.2026

12:50

Јоџир и Ирена Радуловић
Фото: Инстаграм

Новинарка Ирена Радуловић, жена инфлуенсера Јована Радуловића познатијег као Јоџир, нашла се у центру скандала након наводне афере са интимном сликом, о чему се нашироко прича.

Она је са сином и кћерком дошла у Београд, а Јоџир је сада објавио њихову заједничку фотографију.

Јоџир је са женом и дјецом уживао у сунчаном дану, а породична фотографија је настала на трави гдје су уживали. Инфлуенсер је уз фотографију послао и поруку:

– Док други одустају кад је тешко, ја се сјетим за кога се борим… Не борим се за савршен живот… борим се за срећу своје жене и своје дјеце. Можда свијет не види моје борбе, али моја породица осјећа сваки мој труд. То је једина побједа која ми је важна – написао је Јоџир, преноси Блиц.

Овако говорио о експлицитним сликама жене

Јоџир је на друштвеним мрежама снимао лајв гдје је говорио о томе како су Иренине експлицитне фотографије доспјеле у јавност.

– Једино гдје није изашла Иренина гола слика је ова фотеља овдје. Како се нисте сјетили да убаците њену слику у овом овдје стану? Овако, сједи Ирена у стану код другарице, а ту сам и ја. Ирена се скинула да је измасира и узеле су и сликале како би показале то заједничкој куми. Послије моја супруга паметна кроз пар дана која је нешто слала у једну групу послала је и то у групу. Онда се њена фотографија пребацила на различите гарнитуре, из стана у стан – испричао је он бијесно и додао:

– Немојте да правите филмове, не знам зашто вас толико копка мој приватни живот. Ту је слика, али нема видеа. Кажу да постоји снимак, а ако постоји ја ћу га окачити на Инстаграм да га сви гледају. Прича се да ја идем по Београду, лижем и гризем туђа стопала. Та стопала су Невенина, моје другарице која је побиједила у Еxатлону. Нажуљале су је штикле и ја сам је од милости када се изула загризао за стопало. Реља иде у школу, а тамо га дјеца питају да ли су му се мама и тата развели – рекао је.

