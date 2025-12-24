Песков: Преговори треба да се воде иза затворених врата

Извор:
СРНА
24.12.2025
22:31
Коментари:0
Руска страна и даље вјерује да преговори о рјешењу сукоба у Украјини треба да се воде иза затворених врата, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
Коментаришући данашњу објаву "Блумберга" о наводним плановима Москве да затражи измјене мировног плана од 20 тачака, Песков је за РБК рекао да руска страна наставља да дјелује под претпоставком да преговори о рјешавању сукоба у Украјини не би требали да буду јавни.
Москва документ од 20 тачака, који су сачиниле Украјина и Сједињене Државе, сматра само полазном основом за даље преговоре, јер не садржи одредбе важне за Русију и не даје одговоре на бројна питања, навео је неименовани извор из Кремља за "Блумберг".
Кремљ је раније саопштио да не намјерава да разговара о мировном плану за Украјину путем медија.
