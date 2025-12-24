Logo
Песков: Преговори треба да се воде иза затворених врата

Извор:

СРНА

24.12.2025

22:31

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Руска страна и даље вјерује да преговори о рјешењу сукоба у Украјини треба да се воде иза затворених врата, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.

Коментаришући данашњу објаву "Блумберга" о наводним плановима Москве да затражи измјене мировног плана од 20 тачака, Песков је за РБК рекао да руска страна наставља да дјелује под претпоставком да преговори о рјешавању сукоба у Украјини не би требали да буду јавни.

vatrogasci

Хроника

Избио пожар у породичној кући, има животно угрожених

Москва документ од 20 тачака, који су сачиниле Украјина и Сједињене Државе, сматра само полазном основом за даље преговоре, јер не садржи одредбе важне за Русију и не даје одговоре на бројна питања, навео је неименовани извор из Кремља за "Блумберг".

Кремљ је раније саопштио да не намјерава да разговара о мировном плану за Украјину путем медија.

Тагови:

Дмитриј Песков

Украјина

Русија

Коментари (0)
