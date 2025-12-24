Logo
"Преговори завршени, Путин је обавијештен"

Б92

24.12.2025

20:37

"Преговори завршени, Путин је обавијештен"
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Кирил Дмитријев, специјални представник руског предсједника већ је детаљно обавијестио Владимира Путина о свом путовању у Мајами и разговорима са америчким званичницима, рекао је новинарима Дмитриј Песков, портпарол Кремља.

"Москва ће формулисати свој став о споразуму на основу информација од Дмитријева", објаснио је Песков, преноси Спутњик.

Кремљ сматра непримјереним да медијима саопшти која је документа Дмитријев донио из Мајамија, додао је портпарол, коментаришући питање о наводно четири нацрта документа која је званичник донио у Русију из САД.

Песков је још, коментаришући ријечи сталног представника САД при НАТО-у Метјуа Витакера да је лопта у руском дворишту у преговорима о Украјини, истакао да су америчким партнерима добро познати главни параметри руског става о украјинском питању.

Москва ће наставити контакте са Сједињеним Америчким Државама путем постојећих канала у веома блиској будућности, нагласио је портпарол.

Дмитријев је у недељу наставио преговоре о Украјини са специјалним изаслаником америчког предсједника Стивом Виткофом и зетом америчког предсједника Доналда Трампа Џаредом Кушнером.

Владимир Путин

pregovori

