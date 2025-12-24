Logo
На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

Мондо.ба

24.12.2025

22:00

На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија
Фото: Youtube/@Netflix/screenshot

Нетфликс је управо објавио трејлер филма о Томасу Шелбију, а фанови ће коначно видјети да ли је ово опроштај какав су прижељкивали, или само увод у много већу игру моћи.

Томас Шелби се враћа 20. марта 2026. године у Нетфликсовом филму "Тhe immortal man", наставку који долази после финала серије "Peaky Blinders" из 2022. године.

Стивен Најт поново сарађује са редитељем Томом Харпером, док се Килијан Марфи враћа у препознатљивој улози, заједно са Ребеком Фергусон, Тимом Ротом, Стивеном Грејемом, Беријем Киоганом и Софи Рандал.

Филм обећава достојан крај Томијеве приче - радња је смјештена у 1953. годину, фокусирану на сљедећу генерацију породице Шелби, при чему ће Марфи овог пута учествовати и као продуцент.

Погледајте трејлер:

"Тhe Immortal Man" наставља причу након завршетка шесте сезоне серије, смештене у послератну Британију. Ови историјски слојеви одувијек су били централни дио серије.

У овом филму гледаоци могу да очекују још дубљи увид у бурни свијет породице Шелби, док прича истражује Томијеве неријешене сукобе и личне борбе, преноси Мондо.ба.

