На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

Нетфликс је управо објавио трејлер филма о Томасу Шелбију, а фанови ће коначно видјети да ли је ово опроштај какав су прижељкивали, или само увод у много већу игру моћи.
Томас Шелби се враћа 20. марта 2026. године у Нетфликсовом филму "Тhe immortal man", наставку који долази после финала серије "Peaky Blinders" из 2022. године.
Стивен Најт поново сарађује са редитељем Томом Харпером, док се Килијан Марфи враћа у препознатљивој улози, заједно са Ребеком Фергусон, Тимом Ротом, Стивеном Грејемом, Беријем Киоганом и Софи Рандал.
Филм обећава достојан крај Томијеве приче - радња је смјештена у 1953. годину, фокусирану на сљедећу генерацију породице Шелби, при чему ће Марфи овог пута учествовати и као продуцент.
Погледајте трејлер:
"Тhe Immortal Man" наставља причу након завршетка шесте сезоне серије, смештене у послератну Британију. Ови историјски слојеви одувијек су били централни дио серије.
У овом филму гледаоци могу да очекују још дубљи увид у бурни свијет породице Шелби, док прича истражује Томијеве неријешене сукобе и личне борбе, преноси Мондо.ба.
