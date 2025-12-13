Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

13.12.2025
13:15
Коментари:0
Холивудски редитељ Карл Ерик Ринш осуђен је након што је од компаније Нетфликс на превару узео 11 милиона долара за пројекат који никада није реализован, преноси CNN.
Карл Ринш је добијени новац искористио да га уложи у криптовалуте и да купи неколико аутомобила марке Ролс-Ројс и један Ферари.
Редитељ, који је најпознатији по филму 47 Ронин, осуђен је за новчане малверзације, прање новца и друге преступе, показују судски документи.
Риншов адвокат, Бенџамин Земан, тврди, међутим, да је пресуда погрешна, и да би могла да постави опасан преседан за умјетнике који западну у спор око креативних и уговорних обавеза са својим послодавцима, у овом случају једном од највећих медијских компанија на свијету, да би их потом федерална влада оптужила за превару, преноси Мондо.
Како су тужиоци навели, Нетфликс је првобитно платио редитељу око 44 милиона долара за недовршени SF шоу “White Horse”, а потом је компанија уплатила још 11 милиона након што је он тврдио да су му потребна додатна средства да би завршио продукцију.
Пресуда против Ринша долази у тренутку појачане пажње према начину на који се троше вишемилионски буџети великих стриминг платформи, али и одговорности аутора којима су таква средства повјерена.
