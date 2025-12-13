Logo
Large banner

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

13.12.2025

13:15

Коментари:

0
Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара
Фото: Youtube/@KiraTV/screenshot

Холивудски редитељ Карл Ерик Ринш осуђен је након што је од компаније Нетфликс на превару узео 11 милиона долара за пројекат који никада није реализован, преноси CNN.

Карл Ринш је добијени новац искористио да га уложи у криптовалуте и да купи неколико аутомобила марке Ролс-Ројс и један Ферари.

Редитељ, који је најпознатији по филму 47 Ронин, осуђен је за новчане малверзације, прање новца и друге преступе, показују судски документи.

Риншов адвокат, Бенџамин Земан, тврди, међутим, да је пресуда погрешна, и да би могла да постави опасан преседан за умјетнике који западну у спор око креативних и уговорних обавеза са својим послодавцима, у овом случају једном од највећих медијских компанија на свијету, да би их потом федерална влада оптужила за превару, преноси Мондо.

Како су тужиоци навели, Нетфликс је првобитно платио редитељу око 44 милиона долара за недовршени SF шоу “White Horse”, а потом је компанија уплатила још 11 милиона након што је он тврдио да су му потребна додатна средства да би завршио продукцију.

Пресуда против Ринша долази у тренутку појачане пажње према начину на који се троше вишемилионски буџети великих стриминг платформи, али и одговорности аутора којима су таква средства повјерена.

Подијели:

Тагови:

Нетфликс

reditelj

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

Култура

Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

3 д

0
Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

Култура

Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

4 д

0
Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

Култура

Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

4 д

0
Netflix купује Warner Bros Discovery за 72 милијарде долара

Наука и технологија

Netflix купује Warner Bros Discovery за 72 милијарде долара

1 седм

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Култура

Умро легендарни глумац и комичар

1 д

0
Преминула позната списатељица Софи Кинсела

Култура

Преминула позната списатељица Софи Кинсела

2 д

0
Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

Култура

Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

3 д

0
Преминуо књижевник Драган Вилић

Култура

Преминуо књижевник Драган Вилић

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу

13

22

Умро отац Звездана Терзића!

13

17

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

13

15

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

13

05

Бањалука: Удес на улазу у пијацу, саобраћај потпуно блокиран

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner