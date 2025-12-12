Умро легендарни глумац и комичар

Извор:
Информер
12.12.2025
Легендарни глумац и комичар Стенли Бакстер преминуо је у 99. години.
Овај БАФТА награђивани глумац био је познат по својим имитацијама познатих личности, укључујући краљицу Елизабету II, а његова Би-би-си емисија The Stanley Baxter Show привлачила је огромну публику током шездесетих година.
Шкот је током исте деценије глумио у низу филмова, међу којима се истичу Very Important Person, The Fast Lady и Father Came Too!
Бакстер је рођен у једној тенемент згради у Глазгову 1926. године, а за сцену га је припремала мајка.
Као дијете је играо у продукцијама Би-би-си Шкотске, прије него што је током војног рока у Комбинованој јединици оружаних снага усавршио своје вештине, гдје је сарађивао са комичарем Кенедом Вилијамсом и другим будућим звијездама.
Послије пробоја током шездесетих, када је водио и сопствену емисију на Би-би-си Радио Шкотској, постао је национална звезда седамдесетих и осамдесетих година, такмичећи се за ударне термине са двојцем Моркамб и Вајз, пише Информер.
