Logo
Large banner

Умро легендарни глумац и комичар

Извор:

Информер

12.12.2025

12:36

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Легендарни глумац и комичар Стенли Бакстер преминуо је у 99. години.

Овај БАФТА награђивани глумац био је познат по својим имитацијама познатих личности, укључујући краљицу Елизабету II, а његова Би-би-си емисија The Stanley Baxter Show привлачила је огромну публику током шездесетих година.

Шкот је током исте деценије глумио у низу филмова, међу којима се истичу Very Important Person, The Fast Lady и Father Came Too!

Еспресо за марку у Цазину

Економија

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

Бакстер је рођен у једној тенемент згради у Глазгову 1926. године, а за сцену га је припремала мајка.

Као дијете је играо у продукцијама Би-би-си Шкотске, прије него што је током војног рока у Комбинованој јединици оружаних снага усавршио своје вештине, гдје је сарађивао са комичарем Кенедом Вилијамсом и другим будућим звијездама.

Послије пробоја током шездесетих, када је водио и сопствену емисију на Би-би-си Радио Шкотској, постао је национална звезда седамдесетих и осамдесетих година, такмичећи се за ударне термине са двојцем Моркамб и Вајз, пише Информер.

Подијели:

Таг:

preminuo glumac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер

Фудбал

Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер

4 ч

0
Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Свијет

Путин и Ердоган разговарали 40 минута иза затворених врата

4 ч

0
Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

Република Српска

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

4 ч

0
Дјевојка са црвеним ноктима и новогодишњим украсом

Стил

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

4 ч

0

Више из рубрике

Преминула позната списатељица Софи Кинсела

Култура

Преминула позната списатељица Софи Кинсела

2 д

0
Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

Култура

Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

3 д

0
Преминуо књижевник Драган Вилић

Култура

Преминуо књижевник Драган Вилић

3 д

0
Мишо Ковач у АИ верзији појављује се у споту за пјесму "Остала си увијек иста"

Култура

Вјештачка интелигенција вратила легенду у младост: Знате ли о коме је ријеч?

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

16

50

Којић: О приједлогу закона о ВСТС без анализе и мишљења стручне јавности

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner