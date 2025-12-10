Преминула позната списатељица Софи Кинсела

Извор:
Танјуг
10.12.2025
15:12
Британска списатељица и ауторка бестселера "Купохоличарка" Софи Кинсела преминула је у 55. години, потврдила је њена породица.
Преминула је након што јој је 2022. године дијагностикован глиобластом, агресивни рак мозга, стање које је јавно открила прошле године.
"Крајем 2022. године дијагностикован ми је глиобластом, облик агресивног рака мозга. Нисам ово раније дијелила јер сам жељела да будем сигурна да моја дјеца могу да чују и обраде вијести у приватности и да се прилагоде нашој 'новој нормалности'", саопштила је недавно Кинсела на друштвеним мрежама.
У објави је навела да је примала хемотерапију и радиотерапију.
Кинсела је била најпознатија по својој популарној серији романа "Купохоличарка".
У почетку је писала озбиљне романе под својим правим именом, Мадлен Викам, али је усвојила псеудоним Софи Кинсела за своје комичне романе, почевши од серије "Купохоличарка" 2000. године.
Њена богата књижевна каријера обухватила је бројне самосталне наслове и приче за младе и одрасле, укључујући романе "Знаш ли да чуваш тајну", "Богомдана домаћица", "Сјећаш ме се", "Потрага за Одри", "Сагорјела" и друге.
Њени романи су продати у више од 45 милиона примјерака у више од 60 земаља и преведени су на више од 40 језика.
Прва два дијела из њене популарне серије од осам књига о купохоличарки, "Тајни свијет снова једне шопахоличарке" и "Купохоличарка у иностранству", адаптирана су у филм "Исповијести једне шопахоличарке“ из 2009. године, са Ајлом Фишер у главној улози .
Иза ње су остали супруг и петоро дјеце, преноси Тањуг.
