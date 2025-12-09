Logo
Преминуо свештеник Мићо Пајкановић

Извор:

СРНА

09.12.2025

17:46

Мићо Пајкановић, свештеник
Фото: Епархија Зворничко-тузланска

Протојереј-ставрофор Мићо Пајкановић, дугогодишњи парох и старјешина Саборног храма Свете преподобне мати Параскеве у Угљевику, преминуо је јутрос у бијељинској болници у 66 години, наведено је на сајту Епархије зворничко-тузланске.

Опијело ће бити служено у четвртак, 11. децембра у Храму Светог Пантелејмона у Бијељини са почетком у 12.00 часова. Заупокојена литургија у истом храму почиње у 9.00 часова.

Сахрана ће бити обављена на Новом Градском гробљу /Хасе/Бријесница/ у Бијељини.

Протојереј Мићо Пајкановић рођен је 9. јануара 1959. године у Милином Селу у општини Лопаре.

Завршио је Богословију "Светог Саве" у Београду 1979. године, а 2002. године и Богословски институт при Богословском факултету у Београду.

Рукоположен је у чин ђакона 7. фебруара 1982. у Тузли, а у чин презвитера 14. фебруара исте године у Храму Светог Јована Крститеља у Зворнику руком тадашњег епископа зворничко-тузланског Василија.

Службовао је у Кожухама од 1982. до 1985, након чега је постављен на чело парохије у Угљевику, гдје је остао до пензионисања 2022. године.

Одликован је чином протојереја 2000. године, а чином протојереја-ставрофора 2005. године.

СПЦ

свештеник

