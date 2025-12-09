Logo
Језиво: Мушкарац (64) осумњичен за обљубу дјевојчице (6)

09.12.2025

17:07

Језиво: Мушкарац (64) осумњичен за обљубу дјевојчице (6)
Фото: Pexels

Полиција у Краљеву ухапсила је Р. В. (64) из тог града због сумње да је починио кривично јело обљуба са дјететом тако што је, како се сумња, у претходном периоду обљубио шестогодишњу дјевојчицу, саопштила је данас ПУ Краљево.

Према наводима из саопштења Полицијске управе Краљево, случај је откривен након пријаве породице, а полицијски службеници су одмах реаговали и привели осумњиченог.

- Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће уз кривичну пријаву за кривично дјело обљуба са дететом бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Краљеву - наведено је у саопштењу Полицијске управе Краљево.

Истрага је у току, а надлежни органи настављају са прикупљањем доказа и саслушањем свих релевантних сведока како би се расветлиле све околности овог догађаја.

