Logo
Large banner

Дјевојка преминула након вађења умњака: Мјесец дана се борила за живот

Извор:

Курир

09.12.2025

09:49

Коментари:

0
Дјевојка преминула након вађења умњака: Мјесец дана се борила за живот
Фото: Pixabay

Вијест да је млада девојка са Златибора, након наизглед рутинског вађења умњака у приватној стоматолошкој ординацији, преминула након мјесец дана борбе за живот и даље изазива невјерицу.

Оно што је требало да буде стандардна интервенција, претворило се у трагично погоршање њеног стања - инфекција се проширила, здравствена компликација је захтјевала пребацивање у Београд и операцију, али дјевојка нажалост није успјела да издржи. Њена смрт оставила је породицу, пријатеље и заједницу у шоку и принудила многе да поставе питања: колико је сигурно вјеровати да је стоматолошки захват безопасан и колико смо спремни да преиспитамо ризике чак и кад дјелују банално?

сијарто2

Свијет

Сијарто: Русија и Мађарска се морају супротставити притисцима споља

- Код одраслих људи умњаци могу да доведу до компликација, склони су инфекцијама иако је обично вађење зуба. Лоши зуби узрокују многе болести, приватне ординације нису добра заштита за пацијента. Овдје је дошло до сепсе, до инфекција. Дао јој је антибиотик и она се борила мјесец дана, али организам није могао да се избори. Имао сам случај да је једна моја запослена стоматолошкиња имала приватну ординацију и пацијенткињу, код чије интервенције је дошло до фрактичког шока, и она је улетјела у дом здравља и спасили смо јој живот. Хвала Богу па је био дом здравља близу. Сигурно би ситуација била другачија да је била у државној служби - каже др Александар Стојановић, директор Дома здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула и додаје:

- Страдалој дјевојци се стање погоршало, она није одмах дошла у здравствену установу. Љекари који хоће да вас покрију, дају вам антибиотик без крвне слике, без ичега. И ви због безазлене ситуације изгубите живот. Имате у државном дијелу већи спектар могућности да поогнете особи. Људи морају да знају гдје долазе. Можете да изгубите живот, добијете болест коју нисте имали и посљедице.

Rusija

Свијет

Спољно обавјештајна служба Русије: Кијев и ЕУ спремили план за још једну крађу

Подијели:

Тагови:

zlatibor

stomatolog

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Модни креатор оплео по Дари Бубамари: ''Она није нормална''

Сцена

Модни креатор оплео по Дари Бубамари: ''Она није нормална''

1 ч

1
Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

Свијет

Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

1 ч

0
Полиција ухватила двојицу да илегално пецају

Хроника

Полиција ухватила двојицу да илегално пецају

1 ч

0
Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

Остали спортови

Умро "Господин Електрицитет": Био је свјетски првак у рвању

1 ч

0

Више из рубрике

Београд

Србија

Група младића вреба у овом дијелу града и пљачка пролазнике

2 ч

1
Полиција Србије УКП

Србија

Ухапшена криминална група која се бавила трговином дроге: Вриједност заплијене већа од 3 милиона евра

16 ч

0
Школа, учионица

Србија

Због узнемирујуће поруке у београдској школи дио ученика није дошао на наставу

16 ч

0
"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

Србија

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Расте број повријеђених у снажном земљотресу

11

08

Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

10

51

Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

10

49

"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

10

48

Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner