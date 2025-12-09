Дјевојка преминула након вађења умњака: Мјесец дана се борила за живот

Извор:
Курир
09.12.2025
09:49
Вијест да је млада девојка са Златибора, након наизглед рутинског вађења умњака у приватној стоматолошкој ординацији, преминула након мјесец дана борбе за живот и даље изазива невјерицу.
Оно што је требало да буде стандардна интервенција, претворило се у трагично погоршање њеног стања - инфекција се проширила, здравствена компликација је захтјевала пребацивање у Београд и операцију, али дјевојка нажалост није успјела да издржи. Њена смрт оставила је породицу, пријатеље и заједницу у шоку и принудила многе да поставе питања: колико је сигурно вјеровати да је стоматолошки захват безопасан и колико смо спремни да преиспитамо ризике чак и кад дјелују банално?
- Код одраслих људи умњаци могу да доведу до компликација, склони су инфекцијама иако је обично вађење зуба. Лоши зуби узрокују многе болести, приватне ординације нису добра заштита за пацијента. Овдје је дошло до сепсе, до инфекција. Дао јој је антибиотик и она се борила мјесец дана, али организам није могао да се избори. Имао сам случај да је једна моја запослена стоматолошкиња имала приватну ординацију и пацијенткињу, код чије интервенције је дошло до фрактичког шока, и она је улетјела у дом здравља и спасили смо јој живот. Хвала Богу па је био дом здравља близу. Сигурно би ситуација била другачија да је била у државној служби - каже др Александар Стојановић, директор Дома здравља "Др Милутин Ивковић" Палилула и додаје:
- Страдалој дјевојци се стање погоршало, она није одмах дошла у здравствену установу. Љекари који хоће да вас покрију, дају вам антибиотик без крвне слике, без ичега. И ви због безазлене ситуације изгубите живот. Имате у државном дијелу већи спектар могућности да поогнете особи. Људи морају да знају гдје долазе. Можете да изгубите живот, добијете болест коју нисте имали и посљедице.
