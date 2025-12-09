Полиција ухватила двојицу да илегално пецају

Извор:
09.12.2025
Полицијској станици Језеро, 08.12.2025. године, пријављено је да се у мјесту Черказовићи, општина Језеро, на ријеци Пливи налазе два непозната лица у риболову иако је тренутно на снази забрана риболова.
Полицијски службеници Полицијске станице Језеро поступили су по запримљеној пријави, те изласком на лице мјеста затекли и идентификовали лица М.Х. и Е.Д. оба из Зенице како врше незаконит риболов. Од истих привремено су одузета средства за риболов која ће послужити као доказ у кривичном поступку.
