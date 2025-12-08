Logo
Једна особа повријеђена у судару камиона и аутомобила код Зенице

08.12.2025

16:48

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

На магистралном путу М-17 у зеничком насељу Пехаре данас се у 14.15 часова догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали теретно моторно возило и путнички аутомобил.

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК) потврђено је да је у овој несрећи једна особа задобила тјелесне повреде.

Хитна помоћ

Хроника

Инцидент у Хитној помоћи: Ухапшена жена (40) због физичког напада на радника

Повријеђена особа је превезена у Кантоналну болницу Зеница ради указивања љекарске помоћи, док степен повреда још увијек није званично потврђен.

На мјесту догађаја, поред полицијских службеника, интервенисала је и Професионална ватрогасна јединица Зеница, као и припадници Полицијске станице Центар.

У току је полицијски увиђај којим ће се утврдити тачни узроци несреће. Саобраћај на овој дионици је тренутно отежан, а возила се преусмјеравају на алтернативне правце. Возачима се савјетује опрез и стрпљење док се увиђај не приведе крају и дионица не очисти за несметано саобраћање, преноси Кликс.

Зеница

Саобраћајна несрећа

