Једна особа повријеђена у судару камиона и аутомобила код Зенице

08.12.2025
16:48
Коментари:0
На магистралном путу М-17 у зеничком насељу Пехаре данас се у 14.15 часова догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали теретно моторно возило и путнички аутомобил.
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК) потврђено је да је у овој несрећи једна особа задобила тјелесне повреде.
Повријеђена особа је превезена у Кантоналну болницу Зеница ради указивања љекарске помоћи, док степен повреда још увијек није званично потврђен.
На мјесту догађаја, поред полицијских службеника, интервенисала је и Професионална ватрогасна јединица Зеница, као и припадници Полицијске станице Центар.
У току је полицијски увиђај којим ће се утврдити тачни узроци несреће. Саобраћај на овој дионици је тренутно отежан, а возила се преусмјеравају на алтернативне правце. Возачима се савјетује опрез и стрпљење док се увиђај не приведе крају и дионица не очисти за несметано саобраћање, преноси Кликс.
