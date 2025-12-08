Обезбјеђење га избацило из бањалучке дискотеке, он пријетио - одузет му пиштољ

Аутор:Стеван Лулић
08.12.2025
13:22
Коментари:0
Т.Х. из Бањалуке ухапшен је због сумње да је пријетио члановима једне бањалучке дискотеке након што су га избацили из објекта.
Он се сумњичи да је починио кривична дјела "Угрожавање сигурности“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
"Надлежној полицијској станци око 00,30 часова пријављено је да је испред ноћног клуба у Бањалуци, нарушен јавни ред и мир. Полицијски службеници су изашли на лице мјеста којом приликом су утврдили да је наведено лице пријетило радницима обезбјеђења клуба након што су га исти удаљили због недоличног понашања", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Полиција објашњава да је у непосредној близини ноћног клуба пронашла Т.Х. код којег је приликом хапшења пронађен и одузет пиштољ марке "Застава М57" са четири метка.
Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
