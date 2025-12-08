Logo
Погледајте привођење ухапшеног у акцији "Пролом 3"

Аутор:

Стеван Лулић

08.12.2025

13:15

Коментари:

0
Акција Пролом 3
Фото: Уступљена фотографија

Игор Голијанин из Пала, Борис Дробник из Источне Илиџе и Немања Гранић из Источног Новог Сарајева, ухапшени су у акцији полиције Српске "Пролом 3", сазнаје АТВ.

Током акције извршени су претреси на шест локација на подручју Пала, Источног Новог Сарајева и Источне Илиџе, а том приликом одузети су дрога и муниција.

"Пронађено је и одузето 130 грама опојне дроге кокаин, 35 грама опојне дроге марихуана, 1 грам спида, двије дигиталне ваге за прецизно мјерење, два оквира за аутоматску пушку и 49 комада метака различитог калибра", саопштено је из ПУ Источно Сарајево.

hapsenje policija rs

Хроника

АТВ сазнаје кога је полиција Српске ухапсила у акцији ''Пролом 3''

Акција "Пролом 3“ усмјерена је на групу особа међусобно повезаних с циљем извршења кривичних дјела "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

Ову акцију заједно су спровели Полицијска управа Источно Сарајево и Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

АТВ у наставку доноси снимак привођења једног од ухапшених.

Полиција

хапшење

Дрога

Коментари (0)
