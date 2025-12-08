Погледајте привођење ухапшеног у акцији "Пролом 3"

Аутор:Стеван Лулић
08.12.2025
13:15
Коментари:0
Игор Голијанин из Пала, Борис Дробник из Источне Илиџе и Немања Гранић из Источног Новог Сарајева, ухапшени су у акцији полиције Српске "Пролом 3", сазнаје АТВ.
Током акције извршени су претреси на шест локација на подручју Пала, Источног Новог Сарајева и Источне Илиџе, а том приликом одузети су дрога и муниција.
"Пронађено је и одузето 130 грама опојне дроге кокаин, 35 грама опојне дроге марихуана, 1 грам спида, двије дигиталне ваге за прецизно мјерење, два оквира за аутоматску пушку и 49 комада метака различитог калибра", саопштено је из ПУ Источно Сарајево.
Акција "Пролом 3“ усмјерена је на групу особа међусобно повезаних с циљем извршења кривичних дјела "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Ову акцију заједно су спровели Полицијска управа Источно Сарајево и Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
АТВ у наставку доноси снимак привођења једног од ухапшених.
