08.12.2025
Европска унија планира да прими Украјину до 2030. године, што ће означити почетак рата са Русијом, за који се Европа већ припрема, сматра мађарски премијер Виктор Орбан.
"Црни облаци се надвијају над небом Европе. Брисел се припрема за рат са Русијом, и већ има одређен датум почетка рата: 2030. година. Званични циљ програма наоружања, који је покренуо Брисел, јесте да се савез припреми за рат до 2030. године. А 2030. година је такође циљани датум за убрзану процедуру пријема Украјине у ЕУ", написао је Орбан на друштвеним мрежама.
Мађарски премијер је подсјетио да по основном споразуму ЕУ конфликт на територији једне чланице обавезује остале земље да се прикључе.
"Тако да би пријем Украјине у ЕУ, док је у ратном стању, значио моментални улазак у рат", нагласио је он.
Према његовим рijечима, на парламентарним изборима 2026. године мађарски бирачи још имају прилику да донесу одлуку и подрже политику неприступања конфликту, јер на наредним изборима 2030. године то ће већ бити касно.
Предсједник Русије Владимир Путин је раније нагласио да Русија не планира да ратује са Европом, али да је спремна одмах, уколико Европа одлучи да започне сукоб.
