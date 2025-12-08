Logo
Large banner

Стипендије у Српској расту за 100 КМ

Аутор:

Стеван Лулић

08.12.2025

13:01

Коментари:

0
Стипендије у Српској расту за 100 КМ
Фото: АТВ

Студенти у Републици Српској добиће повећање стипендија за 100 конвертибилних марака (КМ).

Најавио је предсједник Уније студената Никола Шобот говорећи о заступљености студената у оквиру институција.

poreska uprava

Друштво

Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

Шобот је то изјавио након консултација са премијером Савом Минићем о буџету Републике Српске.

Консултације са Универзитетима

Иначе, Минић је раније одржао консултације са представницима јавних универзитета у Републици Српској.

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин истакао је да је Универзитет припремио свој буџет, у оквиру којег су планирана повећања плата запослених у области високог образовања, административном особљу од јануара, а наставницима и сарадницима од марта наредне године.

"Ове године започети су радови на уређењу универзитетског кампуса, а у плану је и изградња анекса зграде Филолошког факултета. За оба јавна универзитета предвиђене су капиталне инвестиције у укупном износу од 10 милиона КМ", истакао је Гајанин.

Škola klupe

Србија

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

Проф. др Милија Краишник, проректор за људске и материјалне ресурсе Универзитета у Источном Сарајеву, навео је да је Музичка академија добила нове просторije, те да је на Палама у току изградња објекта за Факултет физичког васпитања и спорта.

"У плану је и изградња симулационог и административног центра Медицинског факултета у Фочи, као и реконструкција зграде Правног факултета, те завршетак концертне дворане", додао је Краишник.

Подијели:

Тагови:

stipendije

studenti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

Хроника

Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

2 ч

0
Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

Србија

Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

2 ч

0
Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

Свијет

Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Повријеђена дјевојчица у саобраћајној незгоди у Зворнику

2 ч

0

Више из рубрике

Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

Друштво

Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

1 ч

0
Повучен са тржишта продужни кабл

Друштво

Са тржишта БиХ повучени продужни кабл и два држача за цуцле

2 ч

0
Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Друштво

Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

4 ч

0
Наредних дана неочекивано топло, и до 17 степени

Друштво

Наредних дана неочекивано топло, и до 17 степени

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

42

Сутра претежно сунчано

14

13

У првом плану: Ана Тришић Бабић

13

39

Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса

13

37

Која је дозвољена дневна количина бадема?

13

32

Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner