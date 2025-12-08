Стипендије у Српској расту за 100 КМ

Аутор:Стеван Лулић
08.12.2025
13:01
Коментари:0
Студенти у Републици Српској добиће повећање стипендија за 100 конвертибилних марака (КМ).
Најавио је предсједник Уније студената Никола Шобот говорећи о заступљености студената у оквиру институција.
Шобот је то изјавио након консултација са премијером Савом Минићем о буџету Републике Српске.
Иначе, Минић је раније одржао консултације са представницима јавних универзитета у Републици Српској.
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин истакао је да је Универзитет припремио свој буџет, у оквиру којег су планирана повећања плата запослених у области високог образовања, административном особљу од јануара, а наставницима и сарадницима од марта наредне године.
"Ове године започети су радови на уређењу универзитетског кампуса, а у плану је и изградња анекса зграде Филолошког факултета. За оба јавна универзитета предвиђене су капиталне инвестиције у укупном износу од 10 милиона КМ", истакао је Гајанин.
Проф. др Милија Краишник, проректор за људске и материјалне ресурсе Универзитета у Источном Сарајеву, навео је да је Музичка академија добила нове просторije, те да је на Палама у току изградња објекта за Факултет физичког васпитања и спорта.
"У плану је и изградња симулационог и административног центра Медицинског факултета у Фочи, као и реконструкција зграде Правног факултета, те завршетак концертне дворане", додао је Краишник.
