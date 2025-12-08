Logo
Повријеђена дјевојчица у саобраћајној незгоди у Зворнику

СРНА

08.12.2025

12:37

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Дјевојчица је повријеђена у саобраћајној незгоди зворничком насељу Тршић, када ју је ударио аутомобил "мерцедес" којим је управљало лице чији су иницијали М.Х. из Јање, саопштено је данас из Полицијске управе Зворник.

У Болници Зворник дјевојчици је пружена медицинска помоћ уз констатацију дежурног љекара да је лакше повријеђена, наведено је у саопштењу.

Полиција је извршила увиђај ове јучерашње саобраћајне незгоде, а лице М.Х. је прекршајно санкционисано.

Саобраћајна незгода

Зворник

