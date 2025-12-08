Logo
Large banner

Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

Извор:

Индекс

08.12.2025

12:27

Коментари:

0
Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У трговачком центру Сторо Сторсентер у Ослу данас је дошло до пуцњаве када је млађи мушкарац испалио хитац из ватреног оружја. Полиција је брзо реаговала и ставила нападача под надзор, а у инциденту нико није повријеђен.

Центар, који је био привремено евакуисан, у међувремену је поновно отворен, пише норвешки НРК.

Избори

Србија

Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

"Испоставило се да је испаљен један хитац. Имамо контролу над починитељем", потврдио је водитељ операција Тор Гротум. Према наводима полиције, осумњичени је младић који је сам обавијестио полицију о свом чину.

Пуцањ у строп

Водитељ интервенције изјавио је како пуцањ није био усмјерен ни према коме. "Хитац је у стропу. Ништа не указује на то да је покушао некога повриједити", рекао је.

Полиција је накнадно потврдила да до сада нису пронађене повријеђене особе.

Иако мотив напада још није познат, младић је био тешко наоружан. Наводно је користио сачмарицу, а код себе је, према полицијским изворима, имао још два пиштоља, бејзболску палицу и вјероватно нож.

parking

Хроника

Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

Брза евакуација центра

На мјесто догађаја одмах су упућене јаке полицијске и медицинске снаге, а подручје је надлијетао и полицијски хеликоптер. Цијели трговачки центар, који је с око 140 трговина и кафића највећи у Ослу, хитно је евакуисан.

Свједоци су за НРК испричали како су видјели мушкарца с оружјем, након чега је настала паника и људи су почели бјежати.

илу-кисели купус-24112025

Свијет

Триком до киселог купуса за два дана

Нешто прије 11.30 сати полиција је процијенила да је ситуација сигурна те је центар поновно отворен за посјетитеље. "Претражили смо све што нам је било потребно, наша је процјена да је подручје сигурно и да се центар може отворити", поручили су из полиције.

Подијели:

Тагови:

trgovački centri

pucnjava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Повучен са тржишта продужни кабл

Друштво

Са тржишта БиХ повучени продужни кабл и два држача за цуцле

47 мин

0
Човjек плакао у тржном центру, пријетио да ће да скочи

Свијет

Човjек плакао у тржном центру, пријетио да ће да скочи

48 мин

0
АТВ сазнаје кога је полиција Српске ухапсила у акцији ''Пролом 3''

Хроника

АТВ сазнаје кога је полиција Српске ухапсила у акцији ''Пролом 3''

48 мин

1
Нови покушај проналаска рјешења за гранични прелаз у Градишци

Градови и општине

Нови покушај проналаска рјешења за гранични прелаз у Градишци

52 мин

0

Више из рубрике

Триком до киселог купуса за два дана

Свијет

Триком до киселог купуса за два дана

47 мин

0
Човjек плакао у тржном центру, пријетио да ће да скочи

Свијет

Човjек плакао у тржном центру, пријетио да ће да скочи

48 мин

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Турску погодио земљотрес

1 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Москва чека резултате преговора Америке и Украјине

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Кошарац: Направити разлику између суверенитета и протекторијата

12

55

Направите сами домаће средство за чишћење које је јаче и од хлора: Скида најтеже мрље

12

55

Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

12

53

Оставила мачку саму и горко се покајали: Мила се попела на јелку и направила хаос

12

48

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner