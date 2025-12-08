Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

Извор:
08.12.2025
У трговачком центру Сторо Сторсентер у Ослу данас је дошло до пуцњаве када је млађи мушкарац испалио хитац из ватреног оружја. Полиција је брзо реаговала и ставила нападача под надзор, а у инциденту нико није повријеђен.
Центар, који је био привремено евакуисан, у међувремену је поновно отворен, пише норвешки НРК.
"Испоставило се да је испаљен један хитац. Имамо контролу над починитељем", потврдио је водитељ операција Тор Гротум. Према наводима полиције, осумњичени је младић који је сам обавијестио полицију о свом чину.
Водитељ интервенције изјавио је како пуцањ није био усмјерен ни према коме. "Хитац је у стропу. Ништа не указује на то да је покушао некога повриједити", рекао је.
Полиција је накнадно потврдила да до сада нису пронађене повријеђене особе.
Иако мотив напада још није познат, младић је био тешко наоружан. Наводно је користио сачмарицу, а код себе је, према полицијским изворима, имао још два пиштоља, бејзболску палицу и вјероватно нож.
На мјесто догађаја одмах су упућене јаке полицијске и медицинске снаге, а подручје је надлијетао и полицијски хеликоптер. Цијели трговачки центар, који је с око 140 трговина и кафића највећи у Ослу, хитно је евакуисан.
Свједоци су за НРК испричали како су видјели мушкарца с оружјем, након чега је настала паника и људи су почели бјежати.
Нешто прије 11.30 сати полиција је процијенила да је ситуација сигурна те је центар поновно отворен за посјетитеље. "Претражили смо све што нам је било потребно, наша је процјена да је подручје сигурно и да се центар може отворити", поручили су из полиције.
