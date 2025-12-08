Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

Извор:
Танјуг
08.12.2025
12:20
Коментари:0
Српска листа (СЛ) предала је данас централној изборној комисији (ЦИК) листу кандидата за ванредне изборе за скупштину у Приштини који ће бити одржани 28. децембра.
Носилац листе је предсједник странке Златан Елек, а на листи су 33 кандидата.
Свијет
Триком до киселог купуса за два дана
- Тим чине 33 кандидата - остварени на породичном и професионалном плану, људи од угледа и знања, који уживају поштовање српског народа на Косову и Метохији. Заједно одговорно, јединствено и у интересу нашег народа - наведено је објави Српске листе на Инстаграму.
Ванредни избори биће одржани 28. децембра, пошто након избора 9. фебруара није формирана влада, а рок за политичке субјекте да доставе листе кандидата за посланике истекао је у поноћ.
Друштво
Са тржишта БиХ повучени продужни кабл и два држача за цуцле
Српска листа верификована је за изборе одлуком изборног панела за жалбе и представке, који је усвојио жалбу те странке и измијенио претходну одлуку централне изборне комисије која је одбила да верификује Српску листу.
Свијет
47 мин0
Хроника
47 мин1
Градови и општине
51 мин0
БиХ
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
12
55
12
55
12
55
12
53
12
48
Тренутно на програму