Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

Носилац листе је предсједник странке Златан Елек, а на листи су 33 кандидата.

- Тим чине 33 кандидата - остварени на породичном и професионалном плану, људи од угледа и знања, који уживају поштовање српског народа на Косову и Метохији. Заједно одговорно, јединствено и у интересу нашег народа - наведено је објави Српске листе на Инстаграму.

Ванредни избори биће одржани 28. децембра, пошто након избора 9. фебруара није формирана влада, а рок за политичке субјекте да доставе листе кандидата за посланике истекао је у поноћ.

Српска листа верификована је за изборе одлуком изборног панела за жалбе и представке, који је усвојио жалбу те странке и измијенио претходну одлуку централне изборне комисије која је одбила да верификује Српску листу.