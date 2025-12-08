Logo
Породица пријавила нестанак труднице, полиција затекла ужасан призор у ријеци

Извор:

Телеграф

08.12.2025

03:45

Фото: pexels

У ријеци Бистрици у насељу Грабаница код Клине пронађено је беживотно тијело жене која је пријављена синоћ као нестала од стране своје породице.

Портпарол полиције за регион Пећи, Фадил Гаши, рекао је за Газету Експрес да је тијело пронађено око 13:15 часова.

"Тијело је пронашла полиција око 13:15. Синоћ, око 19:30, породица је пријавила да је напустила кућу и да јој се губи сваки траг", рекао је он.

Локални медији извјештавају да је жртва имала око 40 година и да је била трудна.

Наводно је напустила кућу јуче око 11:00 часова, а касније ју је породица пријавила полицији као несталу.

Полиција је успјела да пронађе тијело помоћу дрона.

Гаши је навео да је случај првобитно вођен као случај "нестале особе", а током потраге беживотно тијело пронађено је око једног километра од сеоског моста.

"Љекар је констатовао смрт", рекао је портпарол, додајући да су на лицу мјеста били и регионални истражиоци и државни тужилац.

Тужилац је наложио да тијело буде послато у Институт за судску медицину на обдукцију.

Таг:

пронађено тијело

