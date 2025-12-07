Logo
Large banner

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

Извор:

Курир

07.12.2025

17:36

Коментари:

0
Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену
Фото: Youtube screenshot

У музичком шоу програму “Звезде Гранда“ 126 најбољих кандидата прошло је у други круг такмичења, а у коме ће се кандидати представљати кроз дуеле и борбу један на један.

Правила у другом кругу такође се мијењају у односу на први, а водитељ Воја Недељковић објаснио је концепт који ће важити у наредним емисијама.

Вода

Бања Лука

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

- Са нула гласова се логично испада из такмичења, са 1,2,3, и 4 гласа такмичар одлази у бараж "Звезде Гранда", док би пет гласова требало да одведе кандидата у трећи круг - рекао је Воја па додао:

- Међутим, ако оба кандидата имају по пет гласова онда идемо на акапела натпјевавање, или продукција одлучује кога пушта даље. Може дати глас једном или другом за директан пролазак, или ниједном.

Осим промјене у правилима гласања, дошло је и до новина у концепту самих наступа кандидата, па ће тако ментори оних кандидата који наступају, сједити на сцени.

Ротација полиција

Свијет

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

- Раније су ментори сједили овдје код продукције а сада не. Сједиће уз своје кандидате и давати савјете тик пред наступ – почео је Воја образложење и додао:

- А преосталих пет чланова жирија који остају да сједе на својим мјестима, они гласају. Могу да гласају за једног, другог, за оба или ни за једног. Такође могу да повуку глас ако су већ дали, па и да поново додају.

Подијели:

Таг:

Zvezde Granda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брачни пар заједно прославио 100. рођендан

Занимљивости

Брачни пар заједно прославио 100. рођендан

40 мин

0
beba

Свијет

Хорор на мјесту бившег дома: Пронађена масовна гробница са остацима од 800 новорођенчади

46 мин

0
"Већ сам зажалила": Мирка Васиљевић овако планирала да проведе нед‌јељу, али...

Сцена

"Већ сам зажалила": Мирка Васиљевић овако планирала да проведе нед‌јељу, али...

49 мин

0
Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

Свијет

Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

51 мин

0

Више из рубрике

"Већ сам зажалила": Мирка Васиљевић овако планирала да проведе нед‌јељу, али...

Сцена

"Већ сам зажалила": Мирка Васиљевић овако планирала да проведе нед‌јељу, али...

49 мин

0
Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

Сцена

Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

1 ч

0
Пјевачица проговорила о колегама: ''Нико ми није толико битан на естради''

Сцена

Пјевачица проговорила о колегама: ''Нико ми није толико битан на естради''

1 ч

0
Никола Миленковић

Сцена

Пјевач завршио у Ургентном: Стање му се погоршало током ноћи

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

17

36

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

17

28

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

17

27

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

17

16

Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner