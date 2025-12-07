Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

Извор:
У музичком шоу програму “Звезде Гранда“ 126 најбољих кандидата прошло је у други круг такмичења, а у коме ће се кандидати представљати кроз дуеле и борбу један на један.
Правила у другом кругу такође се мијењају у односу на први, а водитељ Воја Недељковић објаснио је концепт који ће важити у наредним емисијама.
- Са нула гласова се логично испада из такмичења, са 1,2,3, и 4 гласа такмичар одлази у бараж "Звезде Гранда", док би пет гласова требало да одведе кандидата у трећи круг - рекао је Воја па додао:
- Међутим, ако оба кандидата имају по пет гласова онда идемо на акапела натпјевавање, или продукција одлучује кога пушта даље. Може дати глас једном или другом за директан пролазак, или ниједном.
Осим промјене у правилима гласања, дошло је и до новина у концепту самих наступа кандидата, па ће тако ментори оних кандидата који наступају, сједити на сцени.
- Раније су ментори сједили овдје код продукције а сада не. Сједиће уз своје кандидате и давати савјете тик пред наступ – почео је Воја образложење и додао:
- А преосталих пет чланова жирија који остају да сједе на својим мјестима, они гласају. Могу да гласају за једног, другог, за оба или ни за једног. Такође могу да повуку глас ако су већ дали, па и да поново додају.
