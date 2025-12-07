Logo
Пјевачица проговорила о колегама: ''Нико ми није толико битан на естради''

Пјевачица проговорила о колегама: ''Нико ми није толико битан на естради''

Пјевачица Марина Висковић истиче да је у претходном периоду доста радила, те да је сада зрела за одмор, а одмараће и за дочек Нове године, те је причала о својим плановима.

Дотакла се новог дечка, али и колегиница које је оговарају.

Питали су је медији на самом почетку да ли је некада долазило до прекида сарадње током њене каријере.

"Имала сам неке ситуације када је долазило до разлаза са неким људима који нису коректни, али идемо даље. Генерално нисам нека свађалица. Много је важно да причате истим језиком", сматра она.

Даљина им не може ништа

Марина већ неко вријеме ужива у љубави, а сада је проговорила о вези на даљину.

"Тренутно смо раздвојени. Супер функционишемо. Мислим да је ово моја најдубља повезаност која ни нема везе са даљином", истиче она.

На питање да ли је некада имала сукоб са неком колегиницом, одговорила је:

"Ма стварно ме то не дотиче да ли ће колегиница да ме оговара. Ја сам дефинитивно као неко кога не занима ништа и не бавим се туђим животима и не коментаришем. Можда некад коментаришем нешто занимљиво и то може бити шала, прозивка, али никад ништа лоше… Шалим се увијек и на свој рачун. Прво, нико ми није толико битан на естради да би ме могло повриједити и да се свађам са неким. За мене је то дегутантно", нагласила је Висковићева.

Не жели да ради Нову годину

Како каже, ове године ће уживати за дочек са најмилијима док је претходних година увијек радила.

"Ту ће бити сви моји најдражи људи, моје најбоље другарице, партнер и баш сам срећна због тог дочека. Не наступам, жељела сам ове године да уживам и одмарам". додала је она, преноси Блиц.

