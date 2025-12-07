Logo
Пјевач завршио у Ургентном: Стање му се погоршало током ноћи

Информер

07.12.2025

Никола Миленковић
Пјевач Никола Миленковић хитно је примљен у Ургентни центар након што се пожалио на болове у стомаку које је првобитно игнорисао како би наступ изнио професионално до самог краја.

Према ријечима извора блиског пјевачу, Миленковић је прво осјетио јаке болове у доњем десном дијелу стомака, а стање му се погоршавало током ноћи.

zatvor robija

Свијет

Албанац побјегао из затвора: Везао чаршафе за решетке на прозору и спустио се из ћелије

При пријему у болницу, љекари су га одмах послали на хитну операцију слијепог цријева, а интервенција је прошла успјешно.

Бивши миљеник публике из "Пинкових звездица" огласио се на свом Инстаграм профилу и захвалио се свима на подршци.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: Конаковићево проблематизовање обиљежавања вјерских празника Срба забрињава и узнемирава

У објави, певач је поручио да се осјећа добро и да се опоравља, уз жељу да се ускоро врати на сцену.

"Хвала свима на дивним порукама! Није ниста страшно, мала интервенција је у питању, сада је све добро и ја се осјећам супер. Ускоро се враћам јос јачи и једва чекам прву свирку", написао је Никола Миленковић.

Пјевач

Urgentni centar

