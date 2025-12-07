Нестала дјевојчица: Тражи се Магдалена (16)!

Извор:
Дјевојчица по имену Магдалена Ђурић (16) нестала је прије четири дана из породичне куће у центру Смедерева.
Како је за "Телеграф" испричао њен самохрани отац Никола, она је изашла кроз прозор у сриједу око 15 сати, након чега јој се губи сваки траг.
Четири дана и ноћи Никола је упорно тражи и додаје да је нестанак пријавио МУП-у.
"Телефон је оставила кући", испричао нам је забринути отац.
Како је рекао саговорник, Магдалена је имала обичај да накратко нестане, али се увијек враћала кући.
