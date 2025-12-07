Logo
Нестала дјевојчица: Тражи се Магдалена (16)!

Извор:

Телеграф

07.12.2025

15:41

Нестала дјевојчица: Тражи се Магдалена (16)!
Фото: Приватна архива/Телеграф

Дјевојчица по имену Магдалена Ђурић (16) нестала је прије четири дана из породичне куће у центру Смедерева.

Како је за "Телеграф" испричао њен самохрани отац Никола, она је изашла кроз прозор у сриједу око 15 сати, након чега јој се губи сваки траг.

Четири дана и ноћи Никола је упорно тражи и додаје да је нестанак пријавио МУП-у.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Хрватица шокирала Београђанку, ово је урадила на станици у Загребу

"Телефон је оставила кући", испричао нам је забринути отац.

Како је рекао саговорник, Магдалена је имала обичај да накратко нестане, али се увијек враћала кући.

нестала дјевојчица

Србија

