Рок за предају кандидата за изборе у привременим институцијама Приштине истиче

Извор:
Танјуг
07.12.2025
08:11
Коментари:0
Рок за политичке субјекте да доставе листе кандидата за посланике за изборе за скупштину привремених приштинских институција истиче данас у 23.59 часова.
Ванредни избори за скупштину привремених институција биће одржани 28. децембра, пошто након избора 9. фебруара није формирана влада.
На изборима ће учествовати 24 политичка субјекта, од којих 18 партија, три коалиције, двије грађанске иницијативе и један независни кандидат.
Свијет
Кремљ: Нова стратегија САД - позитиван сигнал Москви
Изборна кампања почеће 17. децембра и трајаће до отварања бирачких мјеста 28. децембра у 6.59 часова.
Жријеб којим ће бити одређен редослијед политичких субјеката на гласачком листићу биће одржан данас.
Најјача српска странка на КиМ, Српска листа, верификована је за изборе одлуком изборног панела за жалбе и представке, који је усвојио жалбу те странке и измијенио претходну одлуку централне изборне комисије која је одбила да верификује Српску листу.
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч5
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Србија
12 ч0
Србија
12 ч0
Србија
16 ч0
Србија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
09
50
09
38
09
30
09
25
09
21
Тренутно на програму