Logo
Large banner

Рок за предају кандидата за изборе у привременим институцијама Приштине истиче

Извор:

Танјуг

07.12.2025

08:11

Коментари:

0
Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Рок за политичке субјекте да доставе листе кандидата за посланике за изборе за скупштину привремених приштинских институција истиче данас у 23.59 часова.

Ванредни избори за скупштину привремених институција биће одржани 28. децембра, пошто након избора 9. фебруара није формирана влада.

На изборима ће учествовати 24 политичка субјекта, од којих 18 партија, три коалиције, двије грађанске иницијативе и један независни кандидат.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Нова стратегија САД - позитиван сигнал Москви

Изборна кампања почеће 17. децембра и трајаће до отварања бирачких мјеста 28. децембра у 6.59 часова.

Жријеб којим ће бити одређен редослијед политичких субјеката на гласачком листићу биће одржан данас.

Најјача српска странка на КиМ, Српска листа, верификована је за изборе одлуком изборног панела за жалбе и представке, који је усвојио жалбу те странке и измијенио претходну одлуку централне изборне комисије која је одбила да верификује Српску листу.

Подијели:

Тагови:

Priština

izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Нова стратегија САД - позитиван сигнал Москви

1 ч

0
Додик: Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија

Република Српска

Додик: Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија

1 ч

5
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Славимо Свету Екатерину, дјевојке јој се моле за љубав

2 ч

0
Црна статистика на путевима Српске: У несрећама страдало 118 људи

Друштво

Црна статистика на путевима Српске: У несрећама страдало 118 људи

2 ч

0

Више из рубрике

Ауто завршио на крову куће

Србија

Снимак бизарне несреће: Овако је ауто завршио на Сашиној кући

12 ч

0
Оскрнављене иконе у Звечану

Србија

Светитељима ископали очи, иконе побацали: Срамне сцене у Звечану

12 ч

0
Слушалице телефон

Србија

Упозорење: Хара нови талас превара, не отварајте ове поруке

16 ч

0
Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице

Србија

Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

50

Сутра опет о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ

09

38

"Шкаљарци" са потјерница ухапшени у Београду

09

30

Окачио на кућу натпис "Д‌јед Мраз не постоји", посјетила га полиција

09

25

Сутра исплата новембарских пензија

09

21

Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner