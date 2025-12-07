Црна статистика на путевима Српске: У несрећама страдало 118 људи

07.12.2025
07:39
Коментари:0
У саобраћајним несрећама у Републици Српској је за 11 мјесеци ове године живот изгубило 118 лица, чак 30 више него лани.
"Независне новине" наводе, позивајући се на податке МУП-а Републике Српске, да је за 11 мјесеци ове године у саобраћајним несрећама погинуло 118 особа на лицу мјеста, а да је прошле године у истом периоду смртно страдало 88 људи.
Бања Лука
Бањалуци се смијеши рекорд: Већ надмашена прошла година
Из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске су истакли да је брзина на првом мјесту као узрок несреће, а утичу и вожња под дејством алкохола, као и употреба мобилног телефона.
Сматрају да хитно треба донијети нови закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ јер постојеће казне не могу одвратити од чињења прекршаја.
Најновије
Најчитаније
09
50
09
38
09
30
09
25
09
21
Тренутно на програму