Привреда негодује поскупљење струје

Извор:
АТВ
06.12.2025
19:13
Коментари:0
Привреда у Српској могла би се суочити са новим поскупљењем струје од око 20 одсто. Послодавци упозоравају да би то додатно оптеретило трошкове, јер цијена за привреду већ годинама расте, а у разговорима се помиње и нови модел који укључује више тарифе и веће мрежарине.
"То је значајан удар на трошкове у привреди, сматрамо да држава не треба више да кроз повећања цијена струје финансира цијену струје за грађане која је испод тржишне цијене а да с друге стране привреда плаћа повећане трошкове еклектичне енергије. Варијанта у којој ће привреда почети плаћати таксу, која неће ићи држава него електропривреди да би намирили трошкове нереалних цијена према становништву мислим да није у реду и није на привреди да буде социјална категорија", истакао је потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске Саша Тривић.
Из ресорног министарства истичу да се анализирају све могућности и да се још не може говорити о конкретном износу, јер је процес усаглашавања у току.
"Логично је очекивати да у наредној години треба да дође до повећања цијена на ком ће то нивоу бити то у овом тренутку није могуће говорити", казао је министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић.
Из Владе поручују да различити ставови и даље постоје и да ће коначна одлука зависити од договора са енергетским сектором и процјене шта је одрживо за систем.
"Ја сам остао при свом ставу да РС мора имати најповољнију цијену електричне енергије они су остали код свог става да мора доћи до поскупљења, па ћемо видјети", додао је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.
Очекује се да ће резултати преговора бити упућени Регулаторној комисији, која доноси коначну одлуку о цијени електричне енергије.
