Отварање боловања по новим правилима: Ево како ће се обрачунавати накнаде зараде

Нови систем е-боловање повезује изабране љекаре, послодавце и Републички фонд за здравствено осигурање у јединствену електронску мрежу, чиме се укида потреба за дознакама у папирном облику – према образложењу, то би требало да смањи административне трошкове и ризик од грешака, убрза процедуру и повећа правну сигурност и транспарентност процеса.
Ријеч је о систему који би требало да грађанима олакша остваривање права на боловање, јер запослени више неће бити у обавези да послодавцу доносе папирна увјерења и дознаке, већ ће се сви подаци и документи размењивати аутоматски, у електронском облику.
Дакле, изабрани љекар издаје потврде и извјештаје о боловању у електронској форми, а оне се аутоматски просљеђују послодавцима и надлежним институцијама. Такође, предвиђен је и електронски обрачун накнаде зараде, као и могућност електронског улагања приговора, пишу медији.
Међутим, како је раније напоменуто, да би систем функционисао, потребно је дигитализовати милионе здравствених картона. План је да у наредне две године подаци из свих 360 здравствених информационих система пређу на чување у Државни дата центар.
Посебан изазов је заштита поверљивих здравствених података.
"То ће дефинитивно бити највећи информациони систем у земљи који ће радити захваљујући досадашњим капацитетима који смо подигли, посебно захваљујући Државном дата центру у Крагујевцу. Посебан задатак је заштита података о личности гдје смо обезбедили да све оно што се тиче саме дијагнозе, тим подацима могу да приступе искључиво изабрани љекари", објаснио је директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Михаило Јовановић, пише Курир.
