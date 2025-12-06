Logo
Large banner

Отварање боловања по новим правилима: Ево како ће се обрачунавати накнаде зараде

Извор:

Курир

06.12.2025

13:54

Коментари:

1
Отварање боловања по новим правилима: Ево како ће се обрачунавати накнаде зараде

Нови систем е-боловање повезује изабране љекаре, послодавце и Републички фонд за здравствено осигурање у јединствену електронску мрежу, чиме се укида потреба за дознакама у папирном облику – према образложењу, то би требало да смањи административне трошкове и ризик од грешака, убрза процедуру и повећа правну сигурност и транспарентност процеса.

Ријеч је о систему који би требало да грађанима олакша остваривање права на боловање, јер запослени више неће бити у обавези да послодавцу доносе папирна увјерења и дознаке, већ ће се сви подаци и документи размењивати аутоматски, у електронском облику.

Дакле, изабрани љекар издаје потврде и извјештаје о боловању у електронској форми, а оне се аутоматски просљеђују послодавцима и надлежним институцијама. Такође, предвиђен је и електронски обрачун накнаде зараде, као и могућност електронског улагања приговора, пишу медији.

Chat GPT

Наука и технологија

Ови АИ модели највише "халуцинирају"

Међутим, како је раније напоменуто, да би систем функционисао, потребно је дигитализовати милионе здравствених картона. План је да у наредне две године подаци из свих 360 здравствених информационих система пређу на чување у Државни дата центар.

Посебан изазов је заштита поверљивих здравствених података.

"То ће дефинитивно бити највећи информациони систем у земљи који ће радити захваљујући досадашњим капацитетима који смо подигли, посебно захваљујући Државном дата центру у Крагујевцу. Посебан задатак је заштита података о личности гдје смо обезбедили да све оно што се тиче саме дијагнозе, тим подацима могу да приступе искључиво изабрани љекари", објаснио је директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Михаило Јовановић, пише Курир.

Подијели:

Таг:

bolovanje

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

Ови АИ модели највише "халуцинирају"

2 ч

0
Ведрана Рудан о својој борби са болешћу: ''Овако преживљавам умирање''

Сцена

Ведрана Рудан о својој борби са болешћу: ''Овако преживљавам умирање''

2 ч

0
Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

Друштво

Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

2 ч

0
Вука тукли и гађали петардама, није причао данима

Србија

Вука тукли и гађали петардама, није причао данима

2 ч

0

Више из рубрике

Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

Друштво

Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

2 ч

0
Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

Друштво

Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

3 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Српска богатија за 24 бебе

7 ч

0
Мраз зима минус лист

Друштво

Стиже ли зима до Нове године? Овај датум би могао све да промијени

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

15

40

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

15

35

Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

15

33

Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

15

30

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner