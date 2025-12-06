Вука тукли и гађали петардама, није причао данима

Извор:
Ало
06.12.2025
13:35
Коментари:0
Дјечак из Краљева Вук (13) је 4. новембра био је жртва страшног вршњачког насиља, када га је група вршњака гађала петардама, камењем, ударала гранама, шутирала, хватала за међуножје.
Мајка дечака, М. Р. за "Ало" је говорила о том трауматичном догађају и о томе шта је након њега услиједило.
"Шест дјечака су на њега бацали петарде, ударали га гранама, камењем, шутирали га, хватали за међуножје, снимали и тјерали да вришти у камеру да је "ћаци". Тјерали су га у Ибар", навела је мајка насиље које је доживио њен син.
Напад се догодио на 50 метара од Ибра, на градском кеју, прецизира.
"Ја и бивши супруг, Вуков тата, смо дошли, позвали смо полицију. Били смо затечени када смо видјели шта се догодило. Из полиције су нам рекли да одемо у Хитну помоћ, с обзиром да неће изаћи на терен јер друга деца нису била ту, па да се јавимо у полицијску станицу. Одрадили смо преглед и отишли у полицијску станицу", додала је М. Р.
Како наводи, на прегледу Вуку нису констатоване физичке повреде, осим црвених тачкица по кожи главе.
"Докторка је рекла да ће се те повући. Рекла је да се јавимо доктору опште праксе и да га упуте даље на психотерапију. Од првог дана идемо на разговоре са стручним лицима".
Вук се након непуне двије недеље вратио у школу, додаје његова мајка. Каже да првих дана након што је нападнут није говорио, али да ни сада не жели да прича на ту тему.
Република Српска
СДС тражи понављање избора у четири локалне заједнице
"Једина ствар коју је рекао када бисмо отворили ту тему је да не жели њихово извињење, и да то разумијемо, он је желио да им буде друг, а они су га баш повриједили. Рекао је да не жели да прича о томе јер има велики бол у глави и да осећа велику срамоту", рекла је мајка и открила да су сазнали ко су дјеца која су га напала и да су јој се двије мајке јавиле.
"Мама једног дјечака је сутрадан дошла код нас и свака част на људскости. Била је ван себе, дошла је да разговарамо, рекла је да је затечена, одреаговала онако како би свако реаговао. Једна мама је звала прије пар дана, није знала раније шта се догодило јер није била ту. Кад је сазнала, шокирала се. Обје жене су биле става да имамо проблем и да није нормално да се дјеца тако понашају".
Њеном сину, додаје, након што се послије напада вратио у школу кад пролази кроз школске ходнике и даље довикују да је "ћаци".
"Ми смо му рекли да то игнорише. С друге стране, постоје осмаци који су стали у његову заштиту и рекли да нико не смије да га дира, да ће га они бранити", рекла је Вукова мајка и истакла да је захвална и школи и Вуковој разредној.
Додаје да их је контактирао Центар за социјални рад.
Службе су обавијештене и већ раде свој дио посла, наводи. Они, каже М. Р, иду на терапије, чекају и надају се да це ово утицати и зауставити проблеме дјеце за убудуће.
"Да се овакве ствари не дешавају. Да дјеца остану дјеца", додала је М. Р. на крају.
Република Српска
2 ч7
Хроника
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
55
15
45
15
40
15
35
15
33
Тренутно на програму