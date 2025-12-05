Logo
Умро Зоран Ковачевић

Извор:

Телеграф

05.12.2025

20:45

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Српски стрип умјетник и карикатуриста Зоран Ковачевић преминуо је 3. децембра у Београду у 70. години, саопштило је Удружење стрипских умјетника Србије.

Ковачевић је "радећи разноврсне стрипове за неке од најпопуларнијих југословенских магазина, ревија и листова, успио да изгради препознатљиви ауторски стил", истакло је удружење.

Како је наведено, Ковачевић се доказао "као стваралац међународног формата у домену карикатуралног стрипског израза хумористичке и сатиричке провенијенције".

"Професионалну каријеру почиње стрипом 'Нићифор' (1978-1981), а велики креативни успон наставља 'ТВ мрежом ДДТ' (1981-1983) у Екс алманах специјалу Ју стрип, у којем је краткотрајно публиковао и 'Микајла' (1980-1981)", подсјетило је удружење.

Како је наведено, Ковачевић је сарађивао у сатиричном листу Јеж, енигматском часопису Еурека, Политикином забавнику, Денису, пре тога у Зеки, Тик-таку и Кекецу, потом у дјечјем стрип магазину Том и Џери, Нашем стрипу и Мозаику.

"Круна његове каријере у осамдесетим годинама 20. вијека два су стрипска албума посвећена Нићифору 'Др Џекил и Мр Хајд' (1988) и 'Баладинова чаробна лампа' (1988)", истакнуто је у саопштењу.

Удружење стрипских уметника Србије је навело, између осталог, да је Ковачевић био присутан на њемачком тржишту, махом за издаваче Кондор и Интерпарт, радећи лиценцне стрипове попут Кока и Рока, Тома и Џерија, Улицу Сезам, Алфреда Квака, Дејвида Гнома и Меце Добриће.

Ковачевић је био члан стрип групе "Београдски круг 2", а био је члан Удружења стрипа аутора Социјалистичке Републике Србије и Удружења стрипских уметника Србије.

Како је најављено, сахрана Ковачевића ће бити 8. децембра на Топчидерском гробљу у Београду.

Телеграф/Танјуг

