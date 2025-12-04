Жена (53) преминула од повреда задобијених у саобраћајној несрећи

Извор:
Курир
04.12.2025
17:56
Жена стара 53 године преминула је од повреда задобијених у удесу који се данас око 15.20 догодио на путу Кошутово-Зубин Поток.
Жена која је била возач једног од аутомобила најпрijе је пребачена у Регионалну болницу Јужне Митровице.
Из полиције наводе да је болница око 16.20 потврдила да је жена преминула од задобијених повреда.
По налогу тужиоца, тело жртве је послато на Институт за судску медицину. У несрећи су учествовала два возила.
