Жена (53) преминула од повреда задобијених у саобраћајној несрећи

Извор:

Курир

04.12.2025

17:56

Жена (53) преминула од повреда задобијених у саобраћајној несрећи
Фото: Pixabay

Жена стара 53 године преминула је од повреда задобијених у удесу који се данас око 15.20 догодио на путу Кошутово-Зубин Поток.

Жена која је била возач једног од аутомобила најпрijе је пребачена у Регионалну болницу Јужне Митровице.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Славу нам нису могли забранити окупатори, па неће ни тровач Хелез

Из полиције наводе да је болница око 16.20 потврдила да је жена преминула од задобијених повреда.

По налогу тужиоца, тело жртве је послато на Институт за судску медицину. У несрећи су учествовала два возила.

Тагови:

poginula žena

Zubin Potok

