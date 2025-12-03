Logo
Ана Севић објавила снимак возача који је усмртио таксисту

Информер

03.12.2025

18:02

Пјевачица Ана Севић огласила се поводом стравичне саобраћајке у којој је страдао таксиста, док су три дјевојке тешко повријеђене.

Севићева, која је недавно прославила рођендан, подијелила је на друштвеним мрежама снимак са лица мјеста настао одмах у понедјељак одмах након стравичног удеса у Јеврејској улици у Новом Саду.

Револтирана и потресена оним што је видјела на снимку пјевачица није хтјела да штеди ријечи.

"Судити убици за убиство. Послије почињеног убиства лагано је одшетао до кола и узео јакну и телефон. Не пружајући помоћ лагано је отишао на другу страну!", написала је Ана Севић на Инстаграму.

Истрага је показала да је 25-годишњи возач BMW-а, због неприлагођене брзине и клизавог пута, изгубио контролу над возилом, прешао у супротну траку и директно ударио у такси који је долазио из супротног смјера.

Возач BMW-а је одмах након несреће ухапшен и спроведен у притвор, а терети се за изазивање тешке саобраћајне несреће са смртним исходом.

Возач таксија стар 53 године, преминуо је у болници дан касније од посљедица задобијених повреда, док је једна од повријеђених дјевојака у критичном стању и љекари јој се боре за живот.

