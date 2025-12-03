Logo
Незапамћена трагедија: Воз прегазио дјечака на прузи

03.12.2025

10:13

воз илустрација
Фото: АТВ

Језива несрећа догодила се у понедјељак 1. децембра у раним поподневним сатима на дијелу жељезничке пруге између села Топлац и Кумарево, а трагично је страдао малољетни Д.Т. из Бреснице.

Према информацијама које је потврдио главни јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Врању, несрећа се догодила када је путнички воз, који је саобраћао из правца Сјеверне Македоније према Београду, прешао преко тијела малољетног Д. Т.

Увиђај је обављен одмах по пријави, а надлежно тужилаштво наложило је прикупљање свих потребних обавјештења од евентуалних очевидаца, као и детаљну провјеру околних прилаза прузи како би се утврдиле могуће околности под којима је дјечак доспио на пругу.

Магла-вријеме-улица

Друштво

Возачи опрез! Магла смањује видљивост

Тијело несрећног дјечака по налогу Основног јавног тужилаштва у Врању послато је на обдукцију, коју ће спровести Завод за судску медицину у Нишу, а требало би да пружи додатна сазнања о тачном времену и начину страдања.

Истрага, која би требало да утврди шта је малољетник тачно тражио на шинама, као и како је до несреће тачно дошло, је у току.

(ЈугМедиа)

Коментари (0)
