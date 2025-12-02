Фонд ПИО повећао накнаде за сахране, познато и колико

Извор:
Телеграф
02.12.2025
19:56
Коментари:0
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Србије (ПИО) саопштио је да је, поред редовног повећања пензија од 12,2 одсто које је ступило на снагу 1. децембра 2025. године, у истом проценту дошло и до раста осталих права и накнада које Фонд исплаћује.
Ова корекција директно утиче и на накнаду погребних трошкова на коју право има лице које је сносило трошкове сахране преминулог корисника пензије.
Друштво
Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике
Према новим износима, помоћ државе Србије приликом сахране, која се односи на кориснике преминуле од 1. децембра 2025. и током цијеле 2026. године, износиће 85.686,00 динара.
Оно што је важно истаћи јесте да је овај износ јединствен за све кориснике, без обзира на категорију осигурања којој је преминули припадао (запослени, самосталне дјелатности или пољопривредници), као и независно од врсте пензије коју је користио (старосна, инвалидска или породична пензија).
Србија
Стиже нови програм у школе, мијења се број часова?
"По основу смрти корисника преминулих од 1. децембра 2025. и током 2026. године, накнада погребних трошкова износи 85.686,00 динара за све категорије корисника пензија", саопштио је Фонд ПИО.
Ово усклађивање накнаде прати редовно годишње усклађивање пензија, чиме се обезбеђује да сва права из пензијског и инвалидског осигурања прате законом дефинисани раст, пише "Телеграф".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму