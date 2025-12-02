Logo
Фонд ПИО повећао накнаде за сахране, познато и колико

Телеграф

02.12.2025

Сахрана / Илустративна фотографија
Фото: Pexels / Photo by Pavel Danilyuk

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Србије (ПИО) саопштио је да је, поред редовног повећања пензија од 12,2 одсто које је ступило на снагу 1. децембра 2025. године, у истом проценту дошло и до раста осталих права и накнада које Фонд исплаћује.

Ова корекција директно утиче и на накнаду погребних трошкова на коју право има лице које је сносило трошкове сахране преминулог корисника пензије.

Према новим износима, помоћ државе Србије приликом сахране, која се односи на кориснике преминуле од 1. децембра 2025. и током цијеле 2026. године, износиће 85.686,00 динара.

Јединствен износ

Оно што је важно истаћи јесте да је овај износ јединствен за све кориснике, без обзира на категорију осигурања којој је преминули припадао (запослени, самосталне дјелатности или пољопривредници), као и независно од врсте пензије коју је користио (старосна, инвалидска или породична пензија).

"По основу смрти корисника преминулих од 1. децембра 2025. и током 2026. године, накнада погребних трошкова износи 85.686,00 динара за све категорије корисника пензија", саопштио је Фонд ПИО.

Републички фонд за ПИО је подсјетио и на процедуру за остваривање права на накнаду:

  • Основ за исплату је оригинал рачуна о плаћеним трошковима сахране.
  • Захтјев се подноси филијали Фонда ПИО која је преминулом кориснику исплаћивала пензију.
  • Право на накнаду остварује лице које је сносило трошкове сахране и које Фонду доставља наведени рачун.

Ово усклађивање накнаде прати редовно годишње усклађивање пензија, чиме се обезбеђује да сва права из пензијског и инвалидског осигурања прате законом дефинисани раст, пише "Телеграф".

