Вучић: Немамо добре вијести што се тиче НИС-а

Извор:

АТВ

02.12.2025

12:00

Коментари:

4
Вучић: Немамо добре вијести што се тиче НИС-а
Фото: Танјуг

Немамо добре вијести што се тиче НИС-а, нисмо добили позитивну одлуку из САД, рекао је предсједник Србије Александар Вучић.

"Немамо добрих вијести за вас по питању НИС-а. Очекивали смо да ћемо да добијемо лиценцу за НИС, за наставак снабдијевања нафтом, од стране владе САД, ми нисмо добили позитивну одлуку из САД. Не само да сам разочаран, већ сам изненађен.

Изненађен сам, не видим шта су они тиме добили, не разумијем ни шта су радили. Трудим се да рационализујем, да се ставим у њихове ципеле и анализирам шта је то тачно што раде. Не разумијем како су у овом случају поступали, али то је њихова ствар, ми то морамо да прихватимо као чињеницу", каже Вучић.

Као чињеницу морамо да прихватимо да је недвосмислено да Руси не желе да продају, није новац у питању већ политика, каже предсједник Србије.

"Јанаф није дозволио увоз нафте која није била намијењена рафинерији у Панчеву већ резервама. Нису жељели да повјерују да нећемо то дати нису иако смо то гарантовали. Њима је цијела Србија је под санкцијама док Американци не кажу другачије. Данас је 54 дан откако су санкције уведене и никакве проблеме нисте примјетили. То говори колико је држава озбиљна и колико је новца уложила у нафтне деривате. Вјерујем да ћете бити задовољни без обзира на посљедице", каже Вучић.

Пошто нема назнака да ће Американци да донесу позитивну одлуку, данас ће министарка Дубравка Ђедовић Хандановић обавијестити НИС да немамо наговјештаја да ће САД дати лиценцу, што ће проузроковати престанак рада рафинерије, истакао је он.

Претходно је Вучић одржао састанак са тимовима задуженим за енергетску стабилност и безбједност земље.

Састанку су присуствовали и предсједник Владе Србије Ђуро Мацут, први потпредсједник владе и министар финансија Синиша Мали, министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић, министар одбране Братислав Гашић и други министри, затим представници енергетског сектора, гувернерка НБС Јоргованка Табаковић, начелник Генералштаба Војске Србије и други представници државних институција и предузећа.

Тагови:

Нафтна индустрија Србије

Александар Вучић

Коментари (4)
