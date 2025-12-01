Logo

Вучевић захвалио Додику : Вјерујем да ћемо се многим победама заједно радовати

01.12.2025

22:12

Вучевић захвалио Додику : Вјерујем да ћемо се многим победама заједно радовати

Предсједник СНС-а Милош Вучевић захвалио је предсједнику СНСД-а Милораду Додику за честитке поводом побједе те странке на локалним изборима у три општине и изразио увјерење да ће се још многим побједама заједно радовати с обје стране Дрине.

"Хвала Додику на честиткама у име чланова СНС и у моје лично име", навео је Вучевић на друштвеној мрежи Икс.

Он је истакао да је побиједила политика снажне и непоколебљиве Србије, коју воде предсједник Србије Александар Вучић и СНС.

"Вјерујем да ћемо се још многим побједама заједно радовати с обје стране Дрине. Живјеле Србија и Српска", поручио је Вучевић.

Додик је у честитки Вучевићу поводом побједе СНС-а на локалним изборима у Мионици, Неготину и Сечњу навео да је овај изборни резултат још једном потврдио да се народ Србије опредијелио за вриједности које Србију воде у сигурну и бољу будућност.

Милош Вучевић

Милорад Додик

