Вучевић захвалио Додику : Вјерујем да ћемо се многим победама заједно радовати

01.12.2025
22:12
Коментари:0
Предсједник СНС-а Милош Вучевић захвалио је предсједнику СНСД-а Милораду Додику за честитке поводом побједе те странке на локалним изборима у три општине и изразио увјерење да ће се још многим побједама заједно радовати с обје стране Дрине.
"Хвала Додику на честиткама у име чланова СНС и у моје лично име", навео је Вучевић на друштвеној мрежи Икс.
Он је истакао да је побиједила политика снажне и непоколебљиве Србије, коју воде предсједник Србије Александар Вучић и СНС.
"Вјерујем да ћемо се још многим побједама заједно радовати с обје стране Дрине. Живјеле Србија и Српска", поручио је Вучевић.
Додик је у честитки Вучевићу поводом побједе СНС-а на локалним изборима у Мионици, Неготину и Сечњу навео да је овај изборни резултат још једном потврдио да се народ Србије опредијелио за вриједности које Србију воде у сигурну и бољу будућност.
Хвала @MiloradDodik на честиткама у име чланова Српске напредне странке и у своје лично име. Победила је политика снажне и непоколебљиве Србије, коју води председник Републике Александар Вучић и Српска напредна странка. Верујем да ћемо се још многим победама заједно радовати с… https://t.co/6ddbE1yLOS— Милош Вучевић (@milos_vucevic) December 1, 2025
Србија
1 ч0
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму