Лопов ушао у Хитну помоћ и украо торбицу

Извор:
Телеграф
01.12.2025
18:44
Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је Основном суду у Панчеву оптужни приједлог против С. С. (43) због постојања оправдане сумње да је извршио кривично дјело тешка крађа.
Како се наводи у саопштењу, С. С. се терети да је 12. маја 2025. године, између 1.00 и 2.00 часа, у Панчеву, под дејством алкохола, дошао до зграде Хитне помоћи у којој је запослен оштећени М. С. (43). Он је, према наводима тужилаштва, ушао кроз ајнфорт у двориште зграде и потом приступио незакључаној помоћној просторији намијењеној за одмор запослених, гдје је оштећени спавао, док се свједок С. П. (40) одмарао.
У просторији је, како се сумња, са ТА пећи узео и присвојио маслинасто зелену торбицу у власништву оштећеног, у којој су се налазила лична документа, кључеви и новац од 2.000 динара и 50 евра. Тиме је себи прибавио противправну имовинску корист у укупном износу од 8.000 динара.
Након што је узео торбицу, окривљени се упутио ка излазу из зграде, гдје га је зауставио свједок С. П. и затражио да врати торбицу, што је С. С. и учинио, након чега је покушао да побјегне. У непосредној близини зграде заустављен је од стране полицијских службеника.
Тужилаштво је предложило да суд осуди окривљеног на казну затвора у трајању од једне године.
