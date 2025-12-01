Logo

Лопов ушао у Хитну помоћ и украо торбицу

Извор:

Телеграф

01.12.2025

18:44

Коментари:

0
Лопов ушао у Хитну помоћ и украо торбицу
Фото: Pexels

Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је Основном суду у Панчеву оптужни приједлог против С. С. (43) због постојања оправдане сумње да је извршио кривично дјело тешка крађа.

Како се наводи у саопштењу, С. С. се терети да је 12. маја 2025. године, између 1.00 и 2.00 часа, у Панчеву, под дејством алкохола, дошао до зграде Хитне помоћи у којој је запослен оштећени М. С. (43). Он је, према наводима тужилаштва, ушао кроз ајнфорт у двориште зграде и потом приступио незакључаној помоћној просторији намијењеној за одмор запослених, гдје је оштећени спавао, док се свједок С. П. (40) одмарао.

илу-дуда-цуцла-21102025

Породица

Стручњаци савјетују: Ево када је право вријеме да дијете престане користити цуцлу

У просторији је, како се сумња, са ТА пећи узео и присвојио маслинасто зелену торбицу у власништву оштећеног, у којој су се налазила лична документа, кључеви и новац од 2.000 динара и 50 евра. Тиме је себи прибавио противправну имовинску корист у укупном износу од 8.000 динара.

Након што је узео торбицу, окривљени се упутио ка излазу из зграде, гдје га је зауставио свједок С. П. и затражио да врати торбицу, што је С. С. и учинио, након чега је покушао да побјегне. У непосредној близини зграде заустављен је од стране полицијских службеника.

Илу-бебе-280925

Градови и општине

Зворник богатији за 46 малих становника

Тужилаштво је предложило да суд осуди окривљеног на казну затвора у трајању од једне године.

Подијели:

Тагови:

Pančevo

Крађа

Хитна помоћ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тришић Бабић са Флемингом и Гинкелом: Интерес Српске да односи са САД буду засновани на поштовању

Република Српска

Тришић Бабић са Флемингом и Гинкелом: Интерес Српске да односи са САД буду засновани на поштовању

4 ч

1
Аутомобил смрскан у тешком удесу, стварају се застоји

Хроника

Аутомобил смрскан у тешком удесу, стварају се застоји

4 ч

0
Нова студија: Наш мозак се мијења четири пута

Наука и технологија

Нова студија: Наш мозак се мијења четири пута

5 ч

0
Policija Brčko distrikt

Хроника

Мјесец дана притвора осумњиченима за пљачку у Брчком

5 ч

0

Више из рубрике

Priština Kosovo

Србија

Тужилаштво у Приштини подигло оптужницу против још двије особе за наводне ратне злочине

7 ч

0
Потресна објава другарице Ане Радовић (20) која је погинула у стравичној несрећи

Србија

Потресна објава другарице Ане Радовић (20) која је погинула у стравичној несрећи

15 ч

0
policija Srbija

Србија

Заплијењена 43 килограма марихуане на граничном прелазу Шид

1 д

0
Полицијски инспектор осумњичен за силовање

Србија

Полицијски инспектор осумњичен за силовање

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner