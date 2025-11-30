Logo
Large banner

Заплијењена 43 килограма марихуане на граничном прелазу Шид

Извор:

СРНА

30.11.2025

12:44

Коментари:

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Полиција је на граничном прелазу Шид заплијенила више од 43 килограма марихуане, сакривена у камиону, и ухапсила једну особу.

Дрога је пронађена у товарном дијелу камиона приликом уласка у Србију. У 54 пакета укупно је било 43,37 килограма марихуане.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

У Београду заплијењено 12 килограма кокаина, ухапшене двије особе

Из МУП-а Србије су саопштили да је ухапшено лице А. М. због сумње да је извршило кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дрога и ће уз кривичну пријаву бити приведено у Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици.

Подијели:

Тагови:

zaplijenjena droga

Гранични прелаз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

policija Srbija

Хроника

"Није ни слутио да га је блиска особа намамила у смрт": Нови језиви детаљи истраге убиства

5 д

0
ПУ Бањалука хапсила због дроге, троје завршило у лисицама

Хроника

ПУ Бањалука хапсила због дроге, троје завршило у лисицама

5 д

0
Хапшење на граници: Пала два лица, пронађена већа количина дроге

Хроника

Хапшење на граници: Пала два лица, пронађена већа количина дроге

5 д

0
Због дроге задржано 12 возача у Приједору

Хроника

Због дроге задржано 12 возача у Приједору

6 д

1

Више из рубрике

Полицијски инспектор осумњичен за силовање

Србија

Полицијски инспектор осумњичен за силовање

9 ч

0
У саобраћајној несрећи погинули шестомјесечна беба и мушкарац

Србија

У саобраћајној несрећи погинули шестомјесечна беба и мушкарац

10 ч

0
Анализа британске полиције која је поредила црте лица Милорада Улемека Легије и човјека "X" којег је снимила надзорна камера након убиства Џил Дандо

Србија

Ово је кравата због које полиција креће на Легију: Имају снимак надзорне камере

1 д

1
Радник (63) погинуо на градилишту, метална лајсна пала на њега

Србија

Радник (63) погинуо на градилишту, метална лајсна пала на њега

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner