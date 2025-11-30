Заплијењена 43 килограма марихуане на граничном прелазу Шид

Извор:
СРНА
30.11.2025
12:44
Коментари:0
Полиција је на граничном прелазу Шид заплијенила више од 43 килограма марихуане, сакривена у камиону, и ухапсила једну особу.
Дрога је пронађена у товарном дијелу камиона приликом уласка у Србију. У 54 пакета укупно је било 43,37 килограма марихуане.
Хроника
У Београду заплијењено 12 килограма кокаина, ухапшене двије особе
Из МУП-а Србије су саопштили да је ухапшено лице А. М. због сумње да је извршило кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дрога и ће уз кривичну пријаву бити приведено у Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици.
Хроника
5 д0
Хроника
5 д0
Хроника
5 д0
Хроника
6 д1
Србија
9 ч0
Србија
10 ч0
Србија
1 д1
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
24
18
16
18
03
17
50
Тренутно на програму