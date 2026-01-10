Првенство БиХ: Борац побједом до диобе првог мјеста, пораз Студента у Доњем Вакуфу

Јунак утакмице одигране у дворани “Борик” био је Тајрон Херис који је у посљедњим секунда погодио тројку вриједну тријумфа.

Балша Миротић и Дарко Талић убацили су по 17 поена, а Херис је уз 13 поена имао и десет асистенција.

Кошаркаши Борца тако су стигли до диобе првог мјеста табела заједно са Широким Бријегом. Обје екипе су на омјеру од десет побједа и два пораза.

Кошаркаши Студента нису успјели да стигну до “брејка” на гостовању у Доњем Вакуфу.

Екипа Прома побиједила је Студент резултатом 90:88.

Тарик Хреља са 21 поеном био је најефикаснији актер утакмице, али то није помогло екипи тренера Бориса Јокановића да на крају упише тријумф.

Студент је сада на омјеру од шест побједа и шест пораза.