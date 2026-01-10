Logo
Додик: Хвала пријатељима из Клужа на исказаном поштовању и искреној емоцији

Извор:

АТВ

10.01.2026

18:55

Коментари:

0
Додик: Хвала пријатељима из Клужа на исказаном поштовању и искреној емоцији
Фото: Уступљена фотографија

"Љубав је једина ствар која се умножава када се дијели. Зато је Република Српска велика", истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик који у Лакташима присуствује кошаркашкој утакмици између Игокее и Клужа.

"Хвала пријатељима из Клужа на исказаном поштовању и искреној емоцији", рекао је Додик.

Подсјећамо, пред почетак утакмице играчи и стручни штабови обје екипе су се сликали са транспарентом "09.01. Republika Srpska nije inat, već ljubav".

Српска није инат, већ љубав

Кошарка

Порука пред меч Игокее и Клужа: "Република Српска није инат, већ љубав"

