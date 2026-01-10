Додик: Хвала пријатељима из Клужа на исказаном поштовању и искреној емоцији

"Хвала пријатељима из Клужа на исказаном поштовању и искреној емоцији", рекао је Додик.

Љубав је једина ствар која се умножава када се дијели. Зато је Република Српска велика.

Хвала пријатељима из Клужа на исказаном поштовању и искреној емоцији. pic.twitter.com/okh13TwqFY — Милорад Додик (@MiloradDodik) January 10, 2026

Подсјећамо, пред почетак утакмице играчи и стручни штабови обје екипе су се сликали са транспарентом "09.01. Republika Srpska nije inat, već ljubav".