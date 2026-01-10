Logo
Сјајан меч у Лакташима: Игокеа након продужетка боља од Клужа

АТВ

10.01.2026

19:24

Сјајан меч у Лакташима: Игокеа након продужетка боља од Клужа
Кошаркаши Игокее савладали су екипу Клужа након продужетка резултатом 114:108.

Сјајан меч виђен је у Лакташима у оквиру 14. кола АБА лиге. Игокеа је скоро цијели меч била у резултатском заостатку, али нису играчи Ненада Стефановића одустајали.

Српска није инат, већ љубав

Кошарка

Порука пред меч Игокее и Клужа: "Република Српска није инат, већ љубав"

Драган Милосављевић је погодио тројку за продужетак у којем се домаћа екипа боље снашла.

Најефикаснији у екипи Игокее је био Нејт Пјер Луис са 29 поена, док је Клуж предводио Мичел Крик са 35.

Ово је седма побједа Игокее од почетка сезоне у АБА лиги, а идући противник ће бити Партизан, такође у Лакташима

