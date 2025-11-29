Ово је кравата због које полиција креће на Легију: Имају снимак надзорне камере

Извор:
Британски медији објавили су нове детаље истраге убиства новинарке Би-би-си-ја (ББЦ) Џил Дандо, у којима се као могући извршилац поново помиње Милорад Улемек Легија. Лондонска полиција анализира снимак надзорне камере и документа који упућују на потенцијалну везу са специјалним операцијама из 1999. године.
Дандо, новинарка Би-би-си-ја (ББЦ) убијена је 26. априла 1999. године у својој кући. Вратила се сама у кућу коју је продавала. Упуцана је на улазним вратима.
Током истраге било је многих теорија. Форензички психолози који су радили на случају тврдили су да је убица повучени мушкарац са поремећајем личности. Међутим, због начина како је све урађено, главни ток истраге је ишао према атентату.
Током истраге полиција је разговарала са 2.500 људи и идентификовала Берија Џорџа, који је живио недалеко од мјеста убиства, као могућег атентатора. Он је имао историју ухођења жена, сексуалних напада и других антисоцијалних понашања. Поред тога, пронашли су и оружје као и војну маску код Џорџа.
Суђење Берију Џорџу за убиство новинарке Џил Дандо почело је у мају 2001. године на Олд Бејлију. Тужилаштво је тврдило да је Џорџ имао „претјерану опсједнутост“ телевизијским личностима и оружјем, а током претреса његовог стана пронађене су фотографије, исјечци из новина и спискови са личним подацима бројних британских познатих личности. Као доказ је представљена и фотографија на којој позира са пиштољем са празном муницијом, налик оружју за које се вјеровало да је кориштено у Дандином убиству. Двоје комшија жртве навело је да су га видјели како се понаша сумњиво у близини њене куће на дан убиства, а у Џорџовом капуту нађен је траг барутних честица исте врсте као она пронађена на тијелу водитељке.
Тужилаштво је истицало и његове покушаје да обезбиједи алиби. Само двадесетак минута након убиства појавио се у центру за особе са инвалидитетом у Фаламу, видно узнемирен и без заказаног термина, а неколико дана касније вратио се да провјери тачно вријеме своје посјете. Исто је учинио и у локалној такси компанији, гдје се распитивао о термину уласка у канцеларију, иако је реконструкција показала да у тим тренуцима никакав фоторобот осумњиченог још није био објављен. Полиција је у његовом стану пронашла и стотине неразвијених филмова са хиљадама тајно снимљених фотографија жена широм Хамершмита и Фалама, као и спискове адреса и личних података скоро стотину жена, укључујући и принцезу Дајану.
Одбрана је тврдила да је Дандо убијена професионално, а не од стране Џорџа, истичући да против оптуженог нема чврстих доказа осим једне микроскопске честице барутног остатка за коју су сматрали да је могла настати контаминацијом. Браниоци су чак спекулисали да би мотив могао бити освета српских екстремиста због њеног ангажмана у кампањи за косовске избеглице. Упркос томе, Џорџ је у јулу 2001. осуђен на доживотни затвор, али је пресуда 2007. године оборена након што је кључни форензички доказ проглашен непоузданим. На поновљеном суђењу, које је трајало осам седмица, 2008. године је коначно ослобођен.
Одмах након убиства Џил Дандо појавили су се наводи о могућој „југословенској вези“. Неколико позива упућених Би-Би-Сију и другим редакцијама тврдило је да су злочин починиле српске групе као освету за НАТО бомбардовање Србије 1999. године, уз пријетње новим нападима. Истражитељи ове позиве нису сматрали вјеродостојним, али је одбрана Берија Џорџа на првом суђењу управо ову тезу поставила као кључну.
Годинама касније, 2019, откривено је да је британска Национална криминалистичка обавјештајна служба доставила истражитељима извјештај у којем се такође наводи могући мотив одмазде и повезаност са Арканом. У документу је као индикативна спомињана и сличност метка којим је убијена Дандо са муницијом коришћеном у другим атентатима у Њемачкој. Као паралела се често наводило и убиство опозиционог новинара Славка Ћурувије у Београду, почињено само неколико дана раније – готово идентичним методом. Иако су четворица припадника српске Државне безбједности била осуђена за убиство Ћурувије, пресуда је 2024. године оборена, што је изазвало оштре критике. Још 2002. новинар Боб Вофинден тврдио је да полиција превише лако одбацује могућност да је убиство Џил Дандо повезано са актерима из бивше Југославије, истичући бројне недоумице у званичној верзији случаја.
Након те године полиција је интензивирала истрагу о могућем пуцачу из Србије и дошла је до Милорада Улемека Легије.
Легија, некадашњи припадник Јединице за специјалне операције (ЈСО) при Државној безбједности, налази се у затвору због убиства Ивана Стамболића и организације атентата на премијера Зорана Ђинђића.
"Ниједан неријешен случај убиства никада није затворен и детективи процјењују ову информацију да би разумјели да ли је ово нови пут истраге", саопштено је из полиције неколико дана прије него што је читава прича постала доступна јавности.
Сигурносне камере снимиле су мушкарца 23 минута након убиства Џил Дандо километар од њене куће. У полицијском извјештају остаће записан као "Човјек X" или под бројем Н6814
Према детаљима које објављује Мирор, убица је прислонио пиштољ на главу Џил Дандо чиме је утишао пуцањ. Метак ју је одмах усмртио. Према ријечима патолога, преминула је на мјесту и ријеч је по оцјени форензичара, о изразито прецизном пуцњу.
За вријеме њеног убиства, Улемек је био дио Јединице за специјалне операције.
Они су се осврнули на изјаву Милорада Улемека Легије из 2014. године суду у Београду да се ставио на располагање, како је сам објаснио, специјалној операцији, 15. априла 1999. године. То је 11 дана прије него што је Жил убијена.
Као доказ им је послужила и књига Драгана Филиповића "Анатомија глобалистичког смрада". Филиповић, познатији као Мајор Фића, био је тадашњи савјетник тајне службе за политичке ликвидације, својевремено је писао НИН.
"У књизи се наводи да је тајно послао неколико специјалних јединица у Европу након почетка НАТО бомбардовања. Написао је да је једна од завјера, коју је описао као тајну акцију одмазде дубоко унутар непријатељске територије била успјешна".
Није објашњавао шта је операција била, али су импликације, како пише Мирор, да је ријеч о атентату.
Џил Дандо је активно учествовала у албанској пропаганди коју је ширила како преко НВО организација, тако и преко медија као што је сам ББЦ. Неколико дана прије атентата, на ББЦ се обраћала са позивом у помоћ Албанцима на Космету, док је "Косово" назвала бившом покрајином СР Југославије.
